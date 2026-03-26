El Valencia Basket, ante la reconquista de la Copa en Tarragona

La Copa de la Reina ya no da el billete directo para la Euroliga, pero aun así, la posibilidad de ganar un título en apenas cuatro días es una oportunidad que no quiere dejar escapar el Valencia Basket, en una temporada en la que necesitan de una gran alegría para recuperar sensaciones y dar un golpe sobre la mesa de cara a lo que resta de curso, en busca también del que sería el cuarto título de LF Endesa consecutivo.

La última derrota ante el Spar Girona en el Roig Arena ha motivado aún más a un equipo que, aunque es cierto que ha tenido muchos cambios y un período necesario de adaptación de las nuevas, se ve con potencial para volver a luchar por ser campeonas ante rivales tan fuertes como las catalanas o el Casademont Zaragoza, los mejores equipos hasta la fecha en España .

Eso sí, para lograr el objetivo hay que ir paso a paso y todas tienen claro que han de centrarse de momento en el DM Ensino, el rival de este jueves en cuartos (20:30). Un rival en el que militan las extaronja Elba Garfella y Alicia Flórez (cedida por el Valencia BC) y en el que la leonesa es una de sus grandes bazas tras una espectacular temporada en la que se ha consolidado entre las mejores jugadoras de la Liga.

Análisis de Rubén Burgos

El propio Rubén Burgos destaca que "nos apetece mostrar nuestra mejor versión, ese deseo y esa hambre para este título. Veo caras de atención y de ganas, ambición de competir al máximo. Toca competir por este título, que siempre genera mucha ilusión en la afición, que seguro que se desplaza a Tarragona y queremos dar lo máximo por ellos".

Las jugadoras del Valencia Basket, en el último entrenamiento en el Roig Arena. / JM López

Además, dejó claro cuáles son los peligros del rival. "El Ensino es un equipo que lidera la Liga en rebote ofensivo, juega a un ritmo alto, con transiciones rápidas, las pívots corren muy bien y eso nos exigirá un buen trabajo de emparejamientos y de balance, además de controlar el rebote ofensivo de ellas. También somos el equipo que mejor rebotea defensivamente y será un aspecto importante cuidad las pérdidas de pelota, ya que eso les daría más ritmo de posesiones y es donde se encuentran cómodas a campo abierto, lideradas por Alicia e Imani Tate, que es una jugadora experta, que genera muy bien. Y tienen jugadoras muy capaces como Haidara, Fequiere, en lanzamiento de tres, uno por uno, rebote ofensivo. Pero no solo hay que pensar en el scouting rival, sino en nuestros detalles, en nuestra identidad y nuestros puntos fuertes en la pista. Queremos imponernos, hacer un juego físico, continuar recibiendo pocos puntos. Hay que ser sólidas defensivamente para frenar las capacidades que tiene el Ensino.

Precedente y duda

En el único precedente de esta temporada, las de Rubén Burgos tuvieron que sufrir para llevarse la victoria de Lugo en partido de la LF Endesa, ya que a pesar de llegar a ir ganando de 20, terminaron con un ajustado 75-78 este mismo año en la jornada 15. Entonces, la mejor en el Pazo Provincial dos Deportes fue Yvonne Anderson con 13 puntos y 8 asistencias, en una jornada en la que Leticia Romero y Raquel Carrera fueron baja. En el lado local la más destacada fue Maimouna Haidara con 16 puntos, 17 rebotes y 29 de valoración.

En esta ocasión, el técnico taronja se lleva a las 13 jugadoras del primer equipo y decidirá el descarte antes de cada encuentro en caso de superar el primero de ellos, aunque de momento, quien tiene más números para quedarse fuera de inicio es una Cristina Ouviña que llega siendo duda a consecuencia de una inflamación en la rodilla que ya le impidió jugar el último domingo ante el Spar Girona.

Leo Fiebich, de nuevo disponible para la Copa tras ausentarse del duelo ante el Girona por asuntos personales. / JM López

Ocho campeonas de Copa

El Valencia Basket tiene de momento una única Copa en su palmarés tras la lograda en 2024. De aquella plantilla aún quedan Cristina Ouviña, Elena Buenavida, Queralt Casas, Leticia Romero, Awa Fam (quizá en su última Copa si se va a EEUU) y Raquel Carrera, aunque otras dos jugadoras como María Araújo y Leo Fiebich también saben lo que es ganar una Copa, la gallega en la temporada 20-21 con el Spar Girona y Leo Fiebich en la 22-23 con el Casademont Zaragoza. La capitana, por su parte, también la ganó antes de llegar al Valencia Basket con Rivas Ecópolis en la temporada 12-13.

Será, además, la octava participación del Valencia Basket en esta competición. En dos ocasiones se quedó en cuartos de final (2018-19 y 2024-25), en tres ocasiones llegaron hasta semifinales (2019-20, 2021-22 y 2022-23), una vez perdió en la final (2020-21) y en la campaña 2023-24, por fin, el Valencia Basket rompió la barrera levantando este trofeo por primera vez en Huelva.

Noticias relacionadas

Más de 400 aficionados

El Valencia Basket tendrá un gran apoyo desde la grada en el Palau d’Esports de Tarragona. Más de 400 aficionados viajarán a la ciudad catalana para acompañar al equipo, con la esperanza y la ilusión de volver a levantar el título de Copa de la Reina dos años después.