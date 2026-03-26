El VCF Inclusivo conmemora su décimo aniversario con un torneo en Mestalla y entrega de trofeos a los participantes

El Camp de Mestalla ha sido escenario de lujo para comenzar a celebrar el 10º aniversario del VCF Inclusivo que, bajo la responsabilidad de la Fundació VCF, cumple 10 cursos de vida en la actual temporada (2016-17/2025-26).

Un total de 12 equipos formados por jugadores DI (Discapacidad Intelectual) han disfrutado de una jornada espectacular con el apoyo desde la grada de sus familiares, amigos y numerosos centros escolares, colegios de educación especial, centros ocupacionales, centros IVASS (Instituto Valenciano de Servicios Sociales) y alumnos de la Universidad Politécnica de Valencia. Por supuesto, no ha faltado la mascota del Valencia CF, 'Amunt'.

Los conjuntos participantes, sin clasificación y con medallas y trofeos para todos, han sido: cuatro del VCF Inclusivo (Blanc, Negre, Taronja y Senyera), Villarreal CF EDI, Levante UD EDI, CD Eldense Genuine, Elche CF Genuine, Fundació Barça, Athletic Club Fundazioa Genuine, Córdoba CF Genuine y Fundaçao SL Benfica. Los árbitros fueron Pablo Flores, Daniel Álcaraz, Agustín Fernández y Mateu Lahoz.

Entrega de trofeos

En la ceremonia de entrega han intervenido: Javier Solís, director general del Valencia CF; Inma Ibáñez, directora de la Fundació VCF; Jorge García, director de Marketing y Comercial del Valencia CF; Miguel Ángel Bossio y Miguel Tendillo, embajadores del Club; Luis Cervera, director general de Deportes de la GV; Hermenegildo Puchades, subdirector; Mª Ángeles Vidal, gerente de la Fundación Deportiva Municipal; Salvador Gomar, presidente de la Federación de Fútbol de la Comunitat Valenciana; y Clemente Villaverde, presidente de Fundación LALIGA.

El equipo del Valencia, sobre el césped de Mestalla / L-EMV

Por parte de los partners del VCF Inclusivo: José Ibáñez (Puma), Eugenio de Miguel (Aquaservice), Gonzalo Fuster (Supertite), Ricardo Martínez (SAV), Mª Dolores Esparza (SP·Berner) e Isabel Martínez (Colevisa). También han querido estar Fundación La Caixa y Acción Social Caixabank, con Encarna Alcaide como representante. Estos partners son los 'compañeros de equipo' que actualmente viven con el VCF Inclusivo su excepcional aventura en cada entrenamiento, partido, torneo y liga.

Noticias relacionadas

Tras el Torneo, ha quedado inaugurada la exposición '10º Aniversario VCF Inclusivo', organizada por el Departament de Patrimoni de la Fundació VCF y visitable en el Palco VIP de Mestalla dentro del Tour Mestalla.