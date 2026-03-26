El VCF Inclusivo conmemora su décimo aniversario con un torneo en Mestalla y entrega de trofeos a los participantes
El Valencia CF celebró el décimo aniversario de su proyecto VCF Inclusivo con un torneo en Mestalla, donde participaron doce equipos de jugadores con discapacidad intelectual
El Camp de Mestalla ha sido escenario de lujo para comenzar a celebrar el 10º aniversario del VCF Inclusivo que, bajo la responsabilidad de la Fundació VCF, cumple 10 cursos de vida en la actual temporada (2016-17/2025-26).
Un total de 12 equipos formados por jugadores DI (Discapacidad Intelectual) han disfrutado de una jornada espectacular con el apoyo desde la grada de sus familiares, amigos y numerosos centros escolares, colegios de educación especial, centros ocupacionales, centros IVASS (Instituto Valenciano de Servicios Sociales) y alumnos de la Universidad Politécnica de Valencia. Por supuesto, no ha faltado la mascota del Valencia CF, 'Amunt'.
Los conjuntos participantes, sin clasificación y con medallas y trofeos para todos, han sido: cuatro del VCF Inclusivo (Blanc, Negre, Taronja y Senyera), Villarreal CF EDI, Levante UD EDI, CD Eldense Genuine, Elche CF Genuine, Fundació Barça, Athletic Club Fundazioa Genuine, Córdoba CF Genuine y Fundaçao SL Benfica. Los árbitros fueron Pablo Flores, Daniel Álcaraz, Agustín Fernández y Mateu Lahoz.
Entrega de trofeos
En la ceremonia de entrega han intervenido: Javier Solís, director general del Valencia CF; Inma Ibáñez, directora de la Fundació VCF; Jorge García, director de Marketing y Comercial del Valencia CF; Miguel Ángel Bossio y Miguel Tendillo, embajadores del Club; Luis Cervera, director general de Deportes de la GV; Hermenegildo Puchades, subdirector; Mª Ángeles Vidal, gerente de la Fundación Deportiva Municipal; Salvador Gomar, presidente de la Federación de Fútbol de la Comunitat Valenciana; y Clemente Villaverde, presidente de Fundación LALIGA.
Por parte de los partners del VCF Inclusivo: José Ibáñez (Puma), Eugenio de Miguel (Aquaservice), Gonzalo Fuster (Supertite), Ricardo Martínez (SAV), Mª Dolores Esparza (SP·Berner) e Isabel Martínez (Colevisa). También han querido estar Fundación La Caixa y Acción Social Caixabank, con Encarna Alcaide como representante. Estos partners son los 'compañeros de equipo' que actualmente viven con el VCF Inclusivo su excepcional aventura en cada entrenamiento, partido, torneo y liga.
Tras el Torneo, ha quedado inaugurada la exposición '10º Aniversario VCF Inclusivo', organizada por el Departament de Patrimoni de la Fundació VCF y visitable en el Palco VIP de Mestalla dentro del Tour Mestalla.
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