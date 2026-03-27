Decathlon inaugura su nueva tienda en el Centro Comercial Arena

La ciudad de València vivió este viernes la inauguración de la nueva tienda de Decathlonen el Centro Comercial Arena, en las proximidades del estadio Ciutat de València del Levante U.D, una zona estratégica para la práctica deportiva. Desde las primeras horas de la tarde, la tienda se llenó de aficionados al deporte que querían conocer el nuevo espacio de 622 m² dedicados a disciplinas como fútbol, running, deportes acuáticos, montaña, pádel o fitness.

Con esta apertura, la compañía suma 8 tiendas en el área metropolitana de València y 13 en toda la provincia, afianzándose como un referente dentro del ecosistema deportivo local y reforzando su compromiso por hacer más accesible el deporte entre los ciudadanos.

El ambiente era de entusiasmo y energía, con un equipo de 15 colaboradores, 12 de ellos recién incorporados, que guiaba a los visitantes y ofrecía asesoramiento personalizado en cada área deportiva. Alba Moreno, directora de Decathlon City Arena, subrayó que «abrir esta tienda no es únicamente levantar una persiana, es una historia que llevamos escribiendo durante mucho tiempo y la acogida que hemos tenido por parte de todos los valencianos ha sido increíble». Sobre la tienda, Moreno espera que sea «una casa para los clientes del centro comercial Arena, que sientan que están en su casa cuando vienen y que el equipo les recibe con los brazos abiertos. Queremos ser una tienda de barrio en la que conocemos a los clientes por sus nombres y ellos a nosotros», expresó.

Inauguración de la nueva tienda de Decathlon en en el Centro Comercial Arena de València / J. M. López

Por su parte, Carlos Aguiló, director regional de Decathlon en Valencia, destacó que «esta es una tienda muy deportiva por todo lo que se respira alrededor y por estar al lado de un estadio tan emblemático como el Ciutat de València». Aguiló subrayó que este hecho lo han tenido en cuenta a la hora de conformar la tienda: «es una tienda que respira mucho fútbol, pero también tiene una parte fuerte de running, natación, fitness, montaña y pádel. Nuestro objetivo es estar cada vez más cerca de las personas».

El evento contó con actividades interactivas, entre ellas una ruleta de retos deportivos dinamizada por los influencers valencianos Sepuls con tarjetas regalo para los ganadores. Además, los primeros 200 clientes que realizaron compras se llevaron un obsequio especial por ser miembros de Decathlon.

Los influencers valencianos Sepuls dinamizaron la jornada. / J. M. López

Como broche final a la celebración, hoy a las 10.30 horas arranca desde la tienda una nueva edición de Decathlon Runners, la iniciativa con la que la compañía continúa impulsando su vínculo con la comunidad runner.

Una tienda más circular y accesible

El espacio ofrece también servicios circulares para alargar la vida útil del material deportivo en desuso como la recompra de productos deportivos de segunda mano y el servicio de Reparación y Mantenimiento, reforzando así la apuesta de la compañía por la accesibilidad y la circularidad. Asimismo, el espacio ofrece también Clica y Recoge en 1 hora, pensado para quienes desean realizar su compra online y recogerla en tienda de forma rápida y cómoda.

De València a Cullera

En esta misma apuesta por la proximidad, Decathlon reabrió el pasado jueves 26 de marzo su tienda pop-up de Cullera. Se trata de un formato estacional diseñado para estar más cerca de los deportistas cuando la actividad se intensifica en determinados momentos del año.

Ubicada en primera línea de la Playa de San Antonio, la tienda se centra principalmente en natación y deportes acuáticos, con una oferta complementaria en montaña, running, fútbol o ciclismo. Asimismo, el espacio ofrece servicio de alquiler de paddle surf.