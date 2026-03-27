El Valencia Basket quiere atar como mínimo el play-in ante el Partizan Belgrado

Tras la emocionante y épica victoria ante el Olympiacos en el Roig Arena por 85-84 el pasado martes que se resolvía en el último suspiro con dos tiros libres de Sergio de Larrea, el Valencia Basket afronta este viernes el segundo reto de una intensa semana de Euroliga. Los de Pedro Martínez visitan al Partizan Mozzart Bet de Belgrado (viernes 27, 20:30h, Belgrade Arena, Movistar Deportes 3) en la jornada 34 de la Liga Regular de la competición. El Valencia Basket visita una de las canchas más complicadas de Europa con la dificultad añadida de no poder contar con dos hombres importantes, como Jean Montero y Xabi López-Arostegui. El dominicano sufre una lesión en su mano derecha tras un golpe recibido en la última jugada del partido ante Olympiacos. Mientras, López-Arostegui, que ha causado baja en los últimos partidos por unas molestias en los isquiotibiales, tampoco ha podido viajar a Belgrado. Por tanto, Pedro Martínez sólo tendrá que descartar a uno de los trece jugadores disponibles. El Partizan Mozzart Bet Belgrade mantiene las ausencias por lesión de Duane Washington y el extaronja Vanja Marinkovic, mientras que Mario Nakic ha vuelto a los entrenamientos.

A por la segunda victoria de la semana

Tras vencer al Olympiacos, el Valencia Basket daba otro paso de gigante hacia la clasificación para los cuartos de final de la Euroliga, al que acceden de forma directa los seis primeros al término de la fase Regular, mientras que los clasificados entre el 7 y el 10 jugarán el play-in, una eliminatoria previa de la que saldán los otros dos cuartofinalistas. Ganando en Belgrado los taronja, prácticamente se asegurarían como 'mal menor' jugar el play-in y tendrían margen para buscar con tranquilidad la clasificación directa asegurando una de las seis primeras posiciones, algo que tienen muy bien encauzado. El Valencia Basket es cuarto igualado a 21 triunfos con el tercero, el Real Madrid. Por delante, el Fenerbahce tiene 23 y el equipo griego 22 pero con un partido más.

Quieren asegurar el play-in

En el grupo perseguidor del Valencia Basket, el Hapoel es quinto con 20 triunfos y un aplazado y el Zalgiris es sexto con 19 victorias, las mismas que tienen los cuatro equipos que ahora disputarían el 'play in': el AS Mónaco, el Panathinaikos, el Estrella Roja y el Barcelona. El primer equipo que quedaría eliminado sería el Dubai, que tiene 17 triunfos y es undécimo. Duodécimo es el Maccabi con 16 y un aplazado. Ambos se miden esta jornada.

En el caso de ganar en Belgrado, el Valencia Basket tendría asegurada una ventaja sobre el undécimo de tres triunfos a falta de cuatro jornadas por disputarse, por lo que tendría virtualmente asegurado quedar entre los diez primeros y no quedar eliminado. Pero la ventaja podría llegar a ser de cuatro y la clasificación matemática.

El Valencia Basket visita al equipo que presenta la mejor racha de victorias de la Euroliga ya que ha ganado los últimos cuatro partidos lo que le ha llevado a mejorar su balance hasta un 13-20 que le ha permitido subir hasta la 15ª posición. El duelo en los banquillos entre Pedro Martínez y el extaronja Joan Peñarroya, que dirige al equipo serbio, será otro de los atractivos del partido ya que se miden el mejor ataque de la competición (el Valencia Basket) con el mejor defensor de los últimos ocho partidos (el Partizan). Uno de los elementos clave de este buen momento de forma del Partizan Mozzart Bet Belgrade es el regreso tras una fractura en un hueso del pie del base Carlik Jones. Otro de los aspectos decisivos en la buena racha blanquinegra es el rendimiento del alemán Isaac Bonga, otro hombre que el Valencia Basket deberá vigilar muy de cerca.

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El precedente más reciente de enfrentamiento entre estos dos equipos corresponde al último partido de la primera vuelta, disputado el 30 de diciembre, y que acabó con triunfo taronja por 86-73. Darius Thompson con 17 puntos y 6 asistencias y Nate Reuvers con 14 puntos y 7 rebotes fueron los más destacados en el lado valenciano, mientras que Isaac Bonga (17 puntos y 7 rebotes) fue el mejor en el lado visitante.