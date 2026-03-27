Vicente Boluda invierte 249.000 euros en la ampliación de capital del Levante UD

El Levante UD encara la última semana del proceso de adquisión de nuevas acciones, dentro de la ampliación de capital iniciada por el club el pasado 4 de marzo. La decisión de la entidad de aumentar el capital social de la sociedad por importe de 8,2 millones, fue aprobada en la Junta General de Accionistas de febrero por abrumadora mayoría. El plazo de suscripción concluye el próximo 2 de abril.

En este sentido, el Levante informó este jueves del minuto y resultado del proceso de adquisición de nuevos títulos. Y hasta el momento se han suscrito un total de 6.372 acciones, lo que representa una aportación de aproximadamente 383.000 euros. El club detallaba que entre todas las operaciones suscritas, destaca una principal llevada a cabo por un inversor que ha adquirido un total de 4.130 acciones, lo que supone un desembolso de 248.212 euros. Ese inversor, según revela El Confidencial, es el empresario Vicente Boluda, reconocido levantinista y madridista.

El episodio de 2023

De hecho, el armador se postuló en verano de 2023 para ayudar al club granota a salir de la asfixia financiera que sufría. En aquella presentación de candidaturas a la Fundación para hacerse cargo de la gestión del club y ofrecer un plan de viabilidad económica en el corto, medio y largo plazo, Boluda, amigo del entonces consejero José Danvila y actual máximo accionista, ofreció a la Fundación un crédito de 15 millones pero finalmente retiró la propuesta ante la falta de respuesta. "No puedo llegar a entender como ni siquiera desde la Fundación o alguien del club me haya llamado por teléfono. Una llamada para decirme algo: si aceptan nuestro préstamo, nuestras condiciones, si tienen otras ofertas mejores... La propuesta estaba ahí, era clara. Mi familia tiene el mayor número de acciones, más de 3.000, y mi única intención era ayudar por la memoria de mi padre. Era una cuestión moral y sentimental. Conozco la situación económica por la que atraviesa el club tras el descenso con una agujero entre 40 y 50 millones... No tengo más intereses. Yo soy y seré siempre del Real Madrid, aquí todo el mundo lo sabe", relataba al diario Relevo. En este sentido, Boluda llegó a ocupar la presidencia de la entidad del Santiago Bernabéu entre enero y junio de 2009, tras la dimisión de Ramón Calderón, primero, y la llegada de Florentino Pérez (en su segunda etapa), después.

En cuanto al resto de suscripciones, tal como informaba el Levante en un comunicado, se han distribuido en paquetes menores, siendo las siguientes suscripciones más destacadas de 59, 39 y 30 acciones respectivamente. Así, el club granota recuerda que, según la normativa de esta fase, solo pueden adquirir acciones aquellos abonados o seguidores que ya poseían títulos antes del inicio de esta ventana. La proporción permitida es de una acción nueva por cada una que ya se ostente (1x1) de ahí que, si todos los accionistas compraran el mismo número de acciones que ya poseen, la cifra podría alcanzar los 8 millones de euros.

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José Danvila, en el estadio Ciutat de València, el campo del Levante UD. / Germán Caballero

Danvila no podrá comprar

Cabe recordar, que esta ampliación de capital se dirige exclusivamente a los accionistas minoritarios, por lo que Pepe Danvila, que a través de su sociedad Bizas Capital posee el 70 por ciento de las acciones del Levante, no podrá acudir a la misma ni tampoco lo hará la Fundación del Levante, con un paquete aproximado del 15%de los títulos.Asimismo, en la citada Junta de Accionistas donde se aprobó el proceso de suscripción de nuevos títulos, también se dio cuenta de una pérdida final de 14,10 millones de euros (tras reconocer 4,39 millones en activos fiscales), y un activo total de 90,12 millones, donde destacan los más de 60 millones en el estadio e infraestructuras, la entidad se apoya en su base patrimonial para iniciar una etapa de recuperación y estabilidad. En dicha junta, se reveló la detección de 16 millones de euros de pérdidas no reflejadas correctamente en años anteriores (de los cuales 12 millones son deuda aflorada).