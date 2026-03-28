Batalla por la final de la Copa de la Reina ante la bestia negra de Casademont Zaragoza

Valencia Basket vuelve este sábado a una semifinal de Copa de la Reina. Y lo hará ante el Casademont Zaragoza, el líder de la LF Endesa y su bestia negra esta temporada, ya que de los cinco enfrentamientos hasta la fecha, las de Rubén Burgos solo superaron a las aragonesas en uno. Con los más de 400 aficionados taronja animando desde la grada, las valencianas buscarán dar otro golpe encima de la mesa para tumbar al equipo más en forma de la competición y plantarse en la tercera final de Copa de su historia y volver a levantar el título dos años después. El técnico contará con sus trece jugadoras profesionales para esta semifinal de Copa de la Reina. Aunque Cristina Ouviña partía como duda por una inflamación en la rodilla, que le hizo perderse el partido de cuartos de final, se decidirá la convocatoria antes del enfrentamiento. Las mañas llegan al choque tras imponerse a IDK Euskotren en los cuartos de final por 71-61.

El técnico Rubén Burgos reconocía que la Copa "es una competición especial. Obviamente, si en la vida tienes que vivir en el presente, que es donde puedes actuar, ni en lo que ha pasado, ni en lo que pasará, en nuestro trabajo y en esta competición todavía más. Bueno, yo creo que hemos tenido enfrentamientos con ellas de todo el tiempo, pudimos llevarnos el último de liga regular en su cancha. Zaragoza, su equipazo, su plantillón, bien trabajado, en línea ascendente, con hambre, con resultados y nosotras, que somos un equipo con experiencia, que mantenemos el deseo, que queremos esta temporada tener una buena competición de Copa, aspirar al título, ojalá nos lo merezcamos y seguir en lo que viene”.

Por su parte, la jugadora Queralt Casas admitía que el Casademont Zaragoza “es el equipo con el que nos cruzamos más veces esta temporada y las pasadas. Sabemos que es un equipazo, muy buenas jugadoras, con un equipo muy compensado. Sabemos que es muy complicado, también es verdad que en una semi de Copa cualquier equipo sería complicado. Y está claro que, si la quieres ganar, tienes que ganarlos a todos. Ese es el objetivo, evidentemente, sabiendo que va a ser muy complicado. Sí, es verdad que en los cuartos, en el primer partido de Copa, siempre hay esos nervios. Es verdad que una vez jugado el primero ya quizás estás un poco más relajada. Pero es verdad también que estás un paso más cerca del título, que los partidos quizás se van complicando cada vez más. Pero es verdad que quizás estás más suelto y se puede ver un poco más el juego real”.

Raquel Carrera, en el partido ante el Ensino / FEB

Y es que el Valencia Basket-Casademont Zaragoza se está convirtiendo en un clásico del baloncesto femenino. Son ya 30 los partidos disputados entre ambos conjuntos. Están repartidos entre 12 en fase regular de la LF Endesa, 6 en playoffs de liga, 3 en Copa de la Reina, 3 en Supercopa y 6 en EuroLeague Women. Esto supone que el equipo maño es ya uno de los rivales más recurrentes de Valencia Basket. El balance global es de 22-8 para las taronja. Y si nos ceñimos al torneo del KO, la balanza también se decanta hacia las valencianas por 4-2. En cambio, los precedentes de esta temporada tienen tintes aragoneses llegando a acumular cuatro victorias seguidas con la final de Supercopa, los dos partidos de EuroLeague Women y el de ida de la LF Endesa. Valencia Basket cerró esta racha con una victoria en el Príncipe Felipe en la vuelta de LF Endesa en el choque más reciente.

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A por la tercera final de Copa de la Reina

De las cinco ocasiones en las que Valencia Basket ha estado en una semifinal, ha llegado a la final en dos de ellas. La primera fue en la temporada 20-21 como anfitrión en la Fonteta, en la que cayó en la final ante Spar Girona por 72-62. La segunda fue en la campaña 23-24 en la que, efectivamente, consiguió levantar el título ante Casademont Zaragoza. El equipo de Rubén Burgos busca su tercera final copera.