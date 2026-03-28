Espectacular podio de Masià en Portimao para ponerse líder del Mundial de Supersport
Una buena salida del piloto de Algemesí lo puso desde el inicio en la lucha por el podio, que tuvo que pelear hasta el final con Mahias y los españoles Arenas y García
Iván Carsí
Gran resultado de Jaume Masià en la primera carrera de la Ronda Portugal en el Mundial de Supersport. El de Algemesí se ha valido de una grandísima salida en la que ha recuperado varias posiciones para ponerse al frente y acabar segundo tras una lucha con las Yamaha. Finalmente el piloto valenciano de Ducati arranca el fin de semana con un podio, el segundo en tres carreras, que lo deja líder momentáneo de la clasificación. El francés Valentin Debise se llevó la carrera con autoridad y con doblete galo con Mahias en la tercera plaza.
Masià salió como un tiro en Portimao y ya en el primer giro estaba en el podio después de un gran adelantamiento a Mahias. Una carrera que se puso cuesta abajo poco después cuando Oncü se caía marchando líder, intentando apretar desde el inicio, lo que ponía a Masià segundo a la caza de Valentin Debise.
Poco a poco Debise fue imponiendo su ritmo para librarse de Masià, que rodaba tres décimas más lento y que por detrás tenía a Mahias y al español Albert Arenas presionando por su posición. El francés logró marcharse a más de un segundo y medio a 11 vueltas del final, una distancia que Masià ya no podría cerrar. De hecho en ese momento las Yamaha comenzaron el ataque sobre la Ducati de Masià.
Primero Mahías logró adelantar a Masia a nueve giros del final, pero el valenciano supo resistir y aguantar su posición en el podio. No solo eso sino que Masià se rehizo y a falta de cinco vueltas para el final volvió a la carga sobre Mahías en busca de recuperar la segunda plaza. Masià se aprovechó del rebufo en la recta principal para adelantar a la Yamaha de Mahías a tres vueltas del final, dejando a las Yamaha en una pelea a tres.
Un buen sábado para el piloto de Algemesí, que con este resultado, partirá en la carrera del domingo como líder del Mundial dos puntos por encima de Albert Arenas, gracias a la victoria lograda en la carrera 1 de la Ronda Australia
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