Mosquera se acuerda del Valencia CF tras su debut y valora su venta: "El cambio fue acertado"

Cristhian Mosquera debutó con la Selección Española Sub21 ante Serbia para orgullo y felicidad de todos los que le han acompañado en su camino. El defensa del Arsenal, criado en las inferiores del Valencia hasta llegar al primer equipo, se postula así como un recurso de gran fiabilidad para una España cargada de talento, pero donde el nacido en Alicante encaja a la perfección en una plantilla joven y con muchísima proyección. A sus 21 años, Mosquera se postula como el central del futuro, aunque sin olvidarse de su pasado valencianista. Por muy bien que le estén yendo las cosas en Londres, está muy pendiente de sus excompañeros, a los que les pide que peleen por entrar en Europa, tal y como aseguró en zona mixta tras el partido.

El central revela que cuando le llegó la noticia de la convocatoria con la selección "no me la esperaba para nada, pero muy contento y muy agradecido a Luis y a Dios por la oportunidad. Es un privilegio debutar en la Absoluta, además cerca de casa". En este sentido, sobre si ha acertado en decantarse por España o por Colombia, Mosquera indica que "me lo preguntan en cada convocatoria que voy con la selección y siempre digo lo mismo: mi familia y yo estamos muy tranquilos. He tenido paciencia, he sabido esperar mi momento. Hay que seguir trabajando día a día para que se abran puertas".

Por tanto, sueña con ir al Mundia. "Me dedico a trabajar y dar mi mejor versión en mi club. Estoy dispuesto para estas oportunidades siempre", afirma. Además, reconoce la gran acogida que ha tenido en el grupo. "Un grupo increíble, desde el minuto uno nos han arropado a mí y a todos los nuevos de una forma bastante buena. Como si llevara mucho tiempo en la concentración". Por último revela que la camiseta de su debut con la 'Roja' es para su familia. "Me sigue allá donde voy y me apoya. Sin duda es para ellos", asegura.

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Mosquera, junto a Fermín, Fornals y Víctor Muñoz, antes de debutar con España. / SEFutbol

En clave valencianista, Mosquera no oculta que Echa de menos Valencia. "El tiempo, la gente y muchas cosas. Como Valencia y Alicante hay poco en el mundo", apunta, para añadir que "siempre que juega el Valencia intento ver a mis compañeros. Estamos en contacto". De hecho, espera que consigan la clasificación para Europa: "Estos últimos años no han sido como esperábamos, pero este tiene buena pinta".