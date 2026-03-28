Rubén Burgos: "Las jugadoras merecen disfrutar de esta final y competirla"

El Valencia Basket disputará este domingo la que será su tercera final de Copa de la Reina y lo hará con el plus de energía y confianza que da derrotar en un partidazo en seminales al Casademont Zaragoza, el equipo líder de la LF Endesa y el que se había convertido en la bestia negra de las taronja esta temporada, en la que les habían ganado en cuatro ocasiones.

Por todo ello, tanto Rubén Burgos como las jugadoras, destacaron la seriedad del encuentro y el haber sabido jugar ante un rival del máximo nivel hasta en los momentos más delicados. "Estábamos preparadas para un partido duro , como no podía ser de otra manera por el nivel del rival, con mucho conocimiento mutuo. Gloria, Roberto y Marta, los ayudantes del staff, pueden hacerte 100 páginas de informes sobre el Zaragoza. Nuestra idea era simplificar las ideas y ayudar a las jugadoras, que son las protagonistas y las que han llevado a cabo un plan de partido sencillo, básico, pero de un nivel muy alto. Creo que hemos tenido buena mentalidad para jugar 40 minutos sólidas y estamos muy contentas por ello, pero influye también el estado de ánimo y el acierto, que te da esa motivación", afirmaba el técnico,

"Recuerdo momentos de acierto rival en el final del segundo cuarto, que hemos podido contestar con acierto para mantener la ventaja, sin decaer ni que nos entrase ese uy, uy, uy. Lo mismo en el momento de ebullición de Pueyo, que les ha dado puntos y generación, hemos sido sólidas, hemos sabido seguir sumando y cuando estábamos menos acertadas, no recibir puntos y no encajar, además de cuidar un poquito mejor el balón ante una defensa muy bien preparada. Nosotras tenemos mucha información del Zaragoza y ellas la tienen de nosotras", sostenía el técnico.

"Estamos contentas con el resultado, es un paso más, merecen disfrutar de esta final y competirla. Seguro que el rival lo merecerá y la querrá ganar tanto como nosotras, pero tenemos que recuperarnos en las pocas horas que hay y agradecer el apoyo que hemos recibido desde la grada, con muchos aficionados. Seguro que mañana serán unos pocos y unas pocas más y los sentiremos cerca. Poco más que decir, pensamos en el día a día y en una competición tan corta, hay que recuperar el físico y la cabeza para mañana", anunciaba.

Elena Buenavida, eufórica tras la victoria en un partido en el que brilló con 11 puntos, 4 rebotes y 6 asistencias. / FEB / Alberto Nevado

Por su parte, Elena Buanavida señalaba que "que hemos hecho un partido muy serio, con las ideas muy claras desde el principio, el Zaragoza es un equipo que juega muy bien, que tiene una identidad muy clara y sabíamos perfectamente lo que teníamos que hacer y creo que lo hemos hecho". Por su parte, En declaraciones a Teledeporte, Raquel Carrera se mostró más que satisfecha al destacar que "esta vez competimos bien desde el minuto 1, no como ante el Ensino en cuartos, y fue un partido increíble. El equipo ha dado lo máximo y estamos muy contentas de llegar a la final. Seguro que en la final habrá más gente aún apoyándonos".