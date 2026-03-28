El Valencia somete a Zaragoza y se mete en la final de la Copa de la Reina

El Valencia Basket derrotó al Casademont Zaragoza, una de sus némesis esta temporada, por 72-82, en las semifinales de la Copa de la Reina, que se disputa en el Palau d'Esports Catalunya de Tarragona, y el domingo dispondrá de otra oportunidad para sumar su segundo título copero tras el de 2024.

Eran unas 'semis' con aroma a final. Con la eliminación del Spar Girona, el caminó dejó a las mañas, líderes de la Liga Femenina Endesa, y el Valencia, tercero, luchando por llegar al duelo de este domingo por el título. Los precedentes sonreían a las aragonesas, que esta temporada llevaban un balance de 4-1 a favor en duelos directos, aunque las de Rubén Burgos se hicieron con el triunfo en el último celebrado en el pabellón Príncipe Felipe.

La dupla interior de las 'taronja' con Awa Fam y Raquel Carrera permitió a las suyas cargar bien el rebote ofensivo y disponer de segundas oportunidades en los compases iniciales. En el otro lado de la pista, el Valencia Basket consiguió estar bien plantado en ayudas, obligando a las mañas a forzar tiros exteriores, 6-12 (min.5).

Las malas sensaciones llevaron a Carlos Cantero, técnico zaragozano, a mover rápido el banquillo. La entrada de Laia Flores y Carla Leite aceleró el ritmo en ataque y agregó algo más de 'rasmia' al equipo pero las valencianas mantuvieron su ventaja gracias a Khaalia Hillsman, uno de sus últimos fichajes, con seis puntos, 15-21 (min.10).

El Zaragoza presionó para forzar pérdidas y las consiguió, aunque no pudo traducirlas en puntos. Además, se cargaron rápido de faltas y 'perdieron' a la checa Veronika Vorackova con tres personales. La veteranía de Yvonne Anderson y la verticalidad de Elena Buenavida, seis y siete puntos respectivamente, otorgaron la máxima al Valencia a falta de cuatro minutos para llegar al descanso, 21-34.

Cuando peor pintaba la cosa para el club aragonés, la pívot Merrit Hempe consiguió el primer triple de las suyas, que llevaban 0 de 6 hasta ese momento, e impulsó un parcial de 8-2 con otro acierto desde el 6,75 de Helena Pueyo. Esta mejora ofensiva resultó clave para reducir la ventaja, pero dos aciertos consecutivos desde más allá del arco de las valencianas Carrera y Leonie Fiebich en los últimos segundos dejó el luminoso en 35-46 (min.20).

El estirón definitivo

El Zaragoza salió con aires renovados tras el paso por los vestuarios y endosó un 8-0 de salida obligando a Rubén Burgos a parar el choque. Las 'taronja' respondieron con la misma moneda y encestaron cuatro triples, dos de ellos obra de Fiebich, para clavar un 2-12 tras el parón, 45-58 (min.24). El empuje y lucha de Pueyo contagió a sus compañeras, que pese a perder claramente la batalla en el rebote (16-22 para el Valencia), dejó el choque abierto a falta del último periodo, 57-64 (min.30).

De nuevo, la experiencia de Anderson y Hillsman mantenían la distancia favorable al Valencia Basket en el marcador, pese a la insistencia de una Leite que anotaba su punto número 15, 66-74 (min.35). El poco acierto condenó a las aragonesas, que vivieron en sus carnes el resurgir al poste Awa Fam en los minutos finales, y claudicaron con el 72-82 final.

Así, las taronja obtienen su plaza en la final y se enfrentarán al ganador de la otra semifinal, entre el Hozono Global Hairis y el Perfumerías Avenida. EFE

- Ficha técnica:

72. Casademont Zaragoza (15+20+22+15): Ortiz (5), Pueyo (), Vorackova (3), Fingall (9) y Hempe (12) -cinco inicial-, Leite (15), Bankole (2), Flores (4), Oma (-), Hermosa (-), Gueye (10) y Mawuli (-).

82. Valencia Basket (21+25+20+18): Anderson (17), Buenavida (11), Fiebich (18), Carrera (7) y Fam (10) -cinco inicial-, Hillsman (14), Chery (-), Pérez Araújo (3), Casas (-), Romero (-), Coffey (-) y Ben Abdelkader (2).

Árbitros: Ángel de Lucas, Juan Ramón Hurtado y Jesús Marcos Martínez. Sin eliminadas.

Incidencias: primera semifinal de la 64º Copa de la Reina, disputada en el Palau d'Esports Catalunya de Tarragona ante unas 4.150 personas.

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EFE