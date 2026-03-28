La vida sigue igual, también con sus selecciones, para Etta Eyong y Mathew Ryan

Dos de los internacionales que tiene el Levante repartidos por el mundo se enfrentaron en el Accor Stadium de Australia y ninguno de los dos cambió la tendencia que vive en el Ciutat: Mathew Ryan volvió a tener importancia, esta vez con su selección, mientras que Etta Eyong continuó, independientemente del contexto, sin tener minutos.

Australia se midió a Camerún en un amistoso que se decidió por la mínima a favor de los locales, gracias a un tanto de Jordan Bos a pocos minutos del final (1-0). El encuentro fue equilibrado, pero con el paso del tiempo, los de Tony Popovic tomaron la iniciativa y comenzaron a acercarse con más frecuencia al área africana.

El triunfo australiano estuvo sostenido por la seria actuación de Mathew Ryan, siendo habitual las grandes intervenciones bajo palos que consolidan su importancia en el Levante. Frente a los Leones Indomables, el guardameta fue el mejor valorado de su equipo según Sofascore, con un 7,3, compartiendo puntuación con Aiden O’Neill.

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Sin minutos... otra vez

Mientras tanto, Etta Eyong se quedó sin minutos. Ya había permanecido en el banquillo en el último partido del Levante ante el Oviedo, por primera vez esta temporada, y repitió la misma situación con su selección. De hecho, Angel Yondjo, delantero del filial del Lille de 19 años, llegó a jugar antes que el atacante granota, quien se encuentra inmerso en un preocupante bucle del que deberá salir si quiere ser parte activa de la lucha por la salvación de su equipo.