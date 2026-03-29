Ángel Piqueras sufre grave fractura tras una caída en el GP de las Américas

Terrorífica. Así ha sido la caída múltiple que ha parado la carrera de Moto 2 en el Circuito de las Américas. Varios pilotos se han visto implicados en ese accidente en una de las primeras curvas del circuito. Entre los pilotos más afectados se encuentra el valenciano Ángel Piqueras. A falta de conocer el parte médico del resto de implicados entre los que también se encuentran el valenciano Sergio García Dols, el campeón de Moto 3 David Alonso y David Muñoz, el de Ayora sufre una grave fractura en su pierna izquierda tal y como ha confirmado el equipo.

Óscar Manzano, jefe de equipo de Ángel Piqueras, habló sobre el estado de salud del piloto en los micrófonos de DAZN: "Tiene una fractura en el fémur de la pierna izquierda"

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Una carrera que se ha llevado finalmente Senna Agius, por delante de Celestino Vietti y el español, Izan Guevara, que cerró el podio en el GP de Las Américas.