El central neerlandés Justin De Haas, futuro fichaje del Valencia CF, explora València y se prepara para su llegada

El parón de selecciones se puede aprovechar de muchas formas. Algunos jugadores se marchan a jugar con sus respectivas selecciones, otros tratan de avanzar en sus recuperaciones para estar con el equipo... y Justin De Haas lo está empleando para conocer la ciudad en la que vivirá la próxima temporada.

El central neerlandés, que ha firmado por el Valencia CF como agente libre de cara al curso que viene, ha compartido una imagen leyendo "The Red Light Therapy" (Una estrategia de 'biohacking' para mejorar la recuperación y otros aspectos de la salud) y de fondo aparece la Senyera coronando las 'Torres de Serrans'.

Justin De Haas en Valencia / SD

Conociendo de primera mano la ciudad

De Haas está pasando en Valencia estas 'micro' vacaciones provocadas por la ventana internacional para poner en orden algunos asuntos y conocer de primera mano el lugar que va a habitar los próximos años, cuando juegue con el conjunto de Mestalla.

El futbolista firmó después del mercado de invierno cuando llegó a un acuerdo con la entidad dado que era libre para negociar con quien quisiera al acabar contrato con el Famalicao portugués, al que capitanea y quiere dejar clasificado para competición europea antes de marcharse.

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Operación confirmada y sellada

El acuerdo por el jugador adelantado por Superdeporte cuajó hace unos meses y el propio Ron Gourlay lo reconocía en una rueda de prensa en la que, además, tuvo elogios para un futbolista que llegará para desempeñar el papel de central zurdo.