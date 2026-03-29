Llorca, Catalá, Bernabé, Baldoví o Robles, entre las felicitaciones al Valencia Basket

El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, la alcaldesa de València, María José Catalá, la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, el síndic de Compromís Joan Baldoví y la portavoz de este grupo en el Ayuntamiento de València, Papi Robles, fueron algunos de los representantes públicos que este domingo felicitaron al Valencia Basket tras conquistar la Copa de la Reina.

"Enhorabuena al Valencia Basker por conseguir la Copa. Nos hacéis disfrutar. Sois un equipo magnífico", escribió Llorca en la red social X.

En ese mismo espacio, Catalá, del PP como Llorca, destacó el "ejercicio de carácter y mentalidad ganadora" del equipo 'taronja'.

Bernabé señaló que la final con el Hozono Global Jairis fue "increíble, muy trabajada y llena de carácter" y apuntó que se trata de un "proyecto modélico".

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Baldoví dio la "enhorabuena" a las campeones y su compañera Robles subrayó el "ejemplo de perseverancia y de deporte con valores que hace vibrar.