Raquel Carrera, emocionada tras ganar la Copa de la Reina: "Hemos demostrado no rendir nunca"
Raquel Carrera, tras ganar la Copa de la Reina con el Valencia Basket, destacó la resiliencia del equipo y su capacidad para superar los momentos difíciles, demostrando su espíritu de lucha
La jugadora de Raquel Carrera, una de las referentes del Valencia Basket, ha dejado unas declaraciones cargadas de emoción y orgullo tras la consecución de la Copa de la Reina en Tarragona, tras imponerse al Hozono Global por 70-65.
“Lo hemos demostrado, que no nos rendimos nunca. Da igual de dónde vengamos, hemos pasado malos momentos, pero hemos conseguido salir de ahí y levantar este premio”, afirmó la pívot gallega, visiblemente emocionada tras el triunfo.
Sus palabras resumen una temporada marcada por la resiliencia del conjunto valenciano, que ha sabido sobreponerse a las dificultades para acabar tocando la gloria. Carrera, una de las jugadoras más destacadas del equipo, quiso poner en valor el esfuerzo colectivo y la capacidad del grupo para mantenerse unido en los momentos más complicados.
- La Aemet activa la alerta naranja en la Comunitat Valenciana por rachas de viento huracanadas de 100 km/h y olas de cuatro metros
- Vicente Boluda invierte 249.000 euros en la ampliación de capital del Levante UD
- El Ayuntamiento de Manises descubre un refugio de la Guerra Civil durante unas obras de remodelación
- La Aemet advierte de un domingo crítico en la Comunitat Valenciana con alerta naranja: vuelve el viento extremo y el frío
- Transportes prevé que las obras de la Pista de Silla estén acabadas en verano y contempla mantener el límite de 80 km/h o rebajarlo para combatir los atascos
- La Policía Judicial requisa e investiga un ordenador y discos duros del exjefe de la Policía Local de València y de dos comisarios principales
- Nueve de cada 10 titulados de la UPV que hacen prácticas en Mercadona se quedan en la empresa de Juan Roig
- Decathlon inaugura su nueva tienda en el Centro Comercial Arena