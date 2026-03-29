Raquel Carrera, emocionada tras ganar la Copa de la Reina: "Hemos demostrado no rendir nunca"

La jugadora de Raquel Carrera, una de las referentes del Valencia Basket, ha dejado unas declaraciones cargadas de emoción y orgullo tras la consecución de la Copa de la Reina en Tarragona, tras imponerse al Hozono Global por 70-65.

“Lo hemos demostrado, que no nos rendimos nunca. Da igual de dónde vengamos, hemos pasado malos momentos, pero hemos conseguido salir de ahí y levantar este premio”, afirmó la pívot gallega, visiblemente emocionada tras el triunfo.

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Sus palabras resumen una temporada marcada por la resiliencia del conjunto valenciano, que ha sabido sobreponerse a las dificultades para acabar tocando la gloria. Carrera, una de las jugadoras más destacadas del equipo, quiso poner en valor el esfuerzo colectivo y la capacidad del grupo para mantenerse unido en los momentos más complicados.