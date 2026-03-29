Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Exjefe Policía Local ValènciaTrinidad GarriguesAlerta naranjaMisa negraOltra regresa políticaIncendio AlcossebreGranizo en La MarinaFestivos Semana Santa 2026Tienda 9 Mercadona Valencia
instagramlinkedin

Raquel Carrera, emocionada tras ganar la Copa de la Reina: "Hemos demostrado no rendir nunca"

Raquel Carrera, tras ganar la Copa de la Reina con el Valencia Basket, destacó la resiliencia del equipo y su capacidad para superar los momentos difíciles, demostrando su espíritu de lucha

Raquel Carrera

Raquel Carrera / Alberto Nevado

Redacción Levante-EMV

La jugadora de Raquel Carrera, una de las referentes del Valencia Basket, ha dejado unas declaraciones cargadas de emoción y orgullo tras la consecución de la Copa de la Reina en Tarragona, tras imponerse al Hozono Global por 70-65.

Lo hemos demostrado, que no nos rendimos nunca. Da igual de dónde vengamos, hemos pasado malos momentos, pero hemos conseguido salir de ahí y levantar este premio”, afirmó la pívot gallega, visiblemente emocionada tras el triunfo.

Noticias relacionadas

Sus palabras resumen una temporada marcada por la resiliencia del conjunto valenciano, que ha sabido sobreponerse a las dificultades para acabar tocando la gloria. Carrera, una de las jugadoras más destacadas del equipo, quiso poner en valor el esfuerzo colectivo y la capacidad del grupo para mantenerse unido en los momentos más complicados.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents