Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Exjefe Policía Local ValènciaTrinidad GarriguesAlerta naranjaMisa negraOltra regresa políticaIncendio AlcossebreGranizo en La MarinaFestivos Semana Santa 2026Tienda 9 Mercadona Valencia
instagramlinkedin

El Roig Arena celebra este lunes la Copa de la Reina, su primer título

El Valencia Basket festejará con sus seguidores el título de la Copa de la Reina en el Roig Arena, donde las jugadoras llegarán para celebrar el décimo triunfo de su equipo femenino.

Valencia Basket, campeón de la Copa de Reina

Valencia Basket, campeón de la Copa de Reina

VBC

Redacción Levante-EMV

Valencia

El Valencia Basket celebrará este lunes con su afición en el Roig Arena el título de la Copa de la Reina que conquistó este domingo en Tarragona, al imponerse en la final al Hozono Global Jairis.

Para celebrar el que ya es el décimo título de su equipo femenino, el club 'taronja' ha convocado a sus aficionados a las 19.15 horas en el Roig Arena, al que está previsto que las jugadoras lleguen media hora después para protagonizar un acto que arrancará a las 20 horas.

Antes una representación del club y del equipo acudirá a la Basílica de la Mare de Déu para ofrecer el trofeo a la patrona de la ciudad.

Valencia Basket, campeonas de la Copa de la Reina

Valencia Basket, campeonas de la Copa de la Reina

L-EMV

Tras la Fonteta

Será el primer título que el equipo femenino celebre en el Roig Arena, que es la casa del club valenciano desde este verano cuando se trasladó desde la Fonteta.

Noticias relacionadas

La entidad tiene cerca de cuatro mil abonados para su equipo femenino y varios cientos de aficionados acompañaron este domingo al equipo en Tarragona, de donde la expedición tiene previsto regresar a València esta noche.

Juan Roig celebró el triunfo del Valencia Basket

Juan Roig celebró el triunfo del Valencia Basket / MAP

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents