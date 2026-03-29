Rubén Burgos: "Las jugadoras han tenido corazón y nos han regalado un título"

El Valencia Basket vuelve a saborear un título tras la victoria de este domingo en la final de la Copa de la Reina ante el Hozono Global Jairis (70-65) y tanto Rubén Burgos como Raquel Carrera quisieron poner en valor este nuevo éxito por las circunstancias y el contexto en el que llegan, en una temporada complicada con muchos cambios en la plantilla y tras haber recibido el revés de la eliminación en la Euroleague Women.

Rubén Burgos

"Luego hablaré de baloncesto, ahora de sensaciones y de felicidad por ver que el equipo ha hecho feliz a mucha gente, a nuestra afición, a nuestros mecenas Juan Roig y Hortensia Herrero, a los directivos que han viajado y nos han apoyado también, sin ellos no sería posible nada de esto, a Enric Carbonell, que es una persona muy importante nuestro director general, porque ha creído en el equipo, en las personas en los momentos complicados y nos ha dado esa confianza para persistir, porque un equipo, si es un buen grupo humano como ellas son, se adapta a las circunstancias, que no están siendo fáciles hasta ahora".

Raquel Carrera, junto a Awa Fam y Khaalia Hillsman tras ganar la final de Copa. / M. A. Polo / VBC

"Desde el verano hasta ahora, los cambios, seguir construyendo y persistiendo requiere de mucha fuerza mental y se ha visto en esta Copa, con un marcador adverso, en una final que estaba complicada, estaban jugando muy bien y con mucho acierto, pero se cree si miras a tu lado y ves que todas van contigo. Lo han hehco, han tenido corazón, nos ha regalado un título, hay que disfrutar, hay que descansar. Nuestro staff lleva cuatro días sin dormir para ayudarles y hacer un plan exprés que habrá funcionado o no pero que con estas jugadoras y su talento, hemos tenido la suerte una vez más de hacer feliz a mucha gente y ahora tenemos ganas de ir a Valéncia para celebrarlo con todos los que estaban aquí y los que nos esperan allí".

Raquel Carrera

"Lo primero es valorar el esfuerzo enorme que ha hecho el equipo después de una temporada complicada, con muchos cambios, en la que nos ha costado adaptarnos, pero esto es lo que tienen los buenos equipos, que en los momentos difíciles se unen y aún son mejores y hay que darle las gracias a este equipo, que ha dado el 100% en cada partido y más en esta final".