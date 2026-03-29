Un tercer cuarto fulgurante da la Copa de la Reina a Valencia Basket tras superar al Hozono Global en la final
Un parcial de 27-12 en el tercer cuarto fue clave para que Valencia Basket se pusiera por delante en el marcador frente al Hozono Global, sellando la victoria
Valencia Basket se ha alzado con la Copa de la Reina al imponerse al Hozono Global por 70-65 en la final disputada en el Palau d'Esports Catalunya de Tarragona. Es el segundo trofeo del KO que suma el conjunto taronja a su palmarés tras el conseguido en 2024.
No comenzaron bien el partido las jugadoras de Rubén Burgos, que fueron arrolladas en el primer cuarto con un marcador de 11-24. El acierto desde la línea de 3 del Hozono Global Jairis, campeón del torneo del año pasado, desniveló la balanza a su favor en los primeros compases del partido. Dos triples de Alba Navarro y uno de Aina Ayuso situaron a las murcianas seis arriba (6-13) y obligaron al técnico valencianista, Rubén Burgos, a pedir tiempo muerto. La brecha siguió creciendo hasta un parcial de 0-17 que amplió la distancia a 7-21.
Al Valencia Basket le costó meterse en la final y el Hozono Global Jairis, que salió con una marcha más, aprovechó sus errores para correr y dominar también desde la pintura, liderado por Prieto y Bertsch. Tras casi cinco minutos sin anotar, la 'taronja' Hillsman paró la sangría (9-21) con una canasta desde debajo del aro.
La película cambió en el segundo cuarto, con un Valencia Basket más intenso que dejó a las murcianas casi cuatro minutos son encestar y se colocó a solo 5 puntos (19-24) con Andersson y Fiebich tirado del carro. El defensor del título, mejor en el rebote, frenó el arreón valencianista con dos triples de Prieto y Bertsch, en una final de rachas, con intercambio de parciales. El Hozono Global Jairis volvió a los 10 de ventaja (23-33), pero un triple y una canasta de dos de Fiebich volvieron a equilibrar las fuerzas. Al descanso se llegó con 31-38 a favor de las murcianas y con todo por decidirse en la segunda mitad.
El tercer cuarto desniveló la final
Las valencianistas salieron mejor de los vestuarios y, en menos de dos minutos, dieron la vuelta al marcador con un parcial de 8 puntos. Un triple de Elena Buenavida puso el 41-38 en el electrónico. La primera canasta del Hozono Global Jairis no llegó hasta el minuto 4, con una penetración de Alarcón. El encuentro entró en una fase muy física, con un Valencia con más fondo de armario y más intenso en defensa, lo que provocó indecisiones en ataque de las murcianas, que a esas alturas llevaban ya 14 pérdidas, Un triple prácticamente sobre la bocina de Massey puso el 58-50 con el que se llegó a los últimos 10 minutos.
El Valencia empezó a asegurarse el título desde la defensa, con una Hillsman infranqueable en la pintura. Las murcianas no tiraron la toalla y se colocaron a siete con un triple de Ayuso, pero Coffey respondió inmediatamente con otra canasta de 3 y devolvió los 10 puntos de ventaja a su equipo (65-55). El rebote ofensivo mantuvo al equipo murciano en el partido, que nuevamente con un triple de Ayuso se situó a solo 6 puntos (69-63) a falta de 2.13. Massey había fallarlo tres tiros libres en el ataque anterior.
Al Valencia le enteraron los nervios y fue incapaz de anotar en sus dos posesiones siguientes. Gil desde la línea de tiros libra apretó aun más el marcador (69-65) a menos de un minuto y Ayuso pudo ajustarlo aún más, pero falló una entrada a falta de 10 segundos. Raque Carrera anotó el definitivo 70-65 con un tiro libre y selló el segundo título de la Copa de la Reina para el Valencia Basket -ya ganó en 2024-. Hillsman fue elegida MVP.
Ficha técnica:
70. Valencia Basket (11+20+27+12): Anderson (10), Buenavida (10), Fam (6), Fiebich (11), Carrera (12) -cinco inicial-, Hillsman (8), Chery (-), Pérez (2), Casas (-), Romero (-), Coffey (5) y Ben (6).
65 - Hozono Global Jairis (24+14+12+15): Ayuso (9), Prieto (18), Alarcón (8), Bertsch (13) y Gil (9), -cinco inicial-, Mataix (3), Mané (-), Ekh (-), Massey (5) y Alguacil (-).
Árbitros: Javier García, Paula Lema y José Javier Marqueta. Sin eliminadas.
Incidencias: final de la 64ª Copa de la Reina, disputada en el Palau d'Esports Catalunya de Tarragona.
Celebración este lunes
El Valencia Basket celebrará este lunes con su afición en el Roig Arena el título de la Copa de la Reina que conquistó este domingo en Tarragona al imponerse en la final al Hozono Global Jairis.
Para celebrar el que ya es el décimo título de su equipo femenino, el club 'taronja' ha convocado a sus aficionados a las 19.15 horas en el Roig Arena, al que está previsto que las jugadoras lleguen media hora después para protagonizar un acto que arrancará a las 20 horas. Antes una representación del club y del equipo acudirá a la Basílica de la Mare de Déu para ofrecer el trofeo a la patrona de la ciudad. Será el primer título que el equipo femenino celebre en el Roig Arena, que es la casa del club valenciano desde este verano cuando se trasladó desde la Fonteta.
La entidad tiene cerca de cuatro mil abonados para su equipo femenino y varios cientos de aficionados acompañaron este domingo al equipo en Tarragona, de donde la expedición tiene previsto regresar a València esta noche.
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