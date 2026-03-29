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El Valencia Basket, tras ganar la Copa de la Reina en Tarragona, suma siete títulos en nueve disputados y consolida su dominio en el baloncesto femenino español

El club 'taronja' ha demostrado su dominio en el baloncesto español al conseguir tres Supercopas y tres Ligas, consolidando su dinastía en los últimos años

Awa Farm celebra un triple ante el Hozono Global

Awa Farm celebra un triple ante el Hozono Global / FEB

María Bas

El Valencia Basket conquistó este domingo la Copa de la Reina al derrotar en Tarragona al Hozono Global Jairis por 70-65 y consolidó su dinastía en el baloncesto español, en el que ha ganado siete de los últimos nueve títulos que se han disputado.

El 7 de mayo de 2023, el equipo 'taronja' venció en la pista del Perfumerías Avenida por 69-81 y conquistó por primera vez la Liga Femenina, un titulo que se le había resistido en las dos finales previas y que inauguró una dinastía que este domingo ha dado un paso más.

Tras ese título liguero, el Valencia arrasó en la campaña 2023-24 con un impecable triplete. Ganó en octubre la Supercopa en Las Palmas, de nuevo al derrotar por 78-73 en una final ante el equipo salmantino; doblegó en Huelva por 77-53 al Zaragoza el 24 de marzo para alzar la Copa de la Reina; y sumó su segundo título al imponerse en el segundo choque de la final al Perfumerías por 61-44 el 12 de mayo.

Valencia Basket, campeonas de la Copa de la Reina

Valencia Basket, campeonas de la Copa de la Reina

L-EMV

La campaña 2024-25 empezó con su tercer título de Supercopa al imponerse en Alcantarilla (Murcia) al Casademont, al que venció por un claro 84-60, pero no pudo alzar la Copa de la Reina, en la que fue eliminado en cuartos precisamente por el Jaris de Alcantarilla, que se proclamó campeón.

La Liga de 2025

Se recuperó el Valencia de esa decepción en la final de la pasada Liga Femenina, en la que se impuso por 2-0 al Zaragoza al vencer en el segundo choque en su propia casa 63-71 el 11 de mayo de 2025 para alzar su tercera Liga seguida.

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Esta campaña no arrancó bien para el Valencia, que perdió en Huesca la final de la Supercopa ante el Casademont Zaragoza por 68-79, pero en la cita de Tarragona, a la que llegaba tras una campaña irregular, el club 'taronja' ha profundizado en el dominio de los torneos nacionales de los últimos tres años.

El Valencia Basket celebrará este lunes la conquista de la Copa de la Reina con su afición

El Valencia Basket celebrará este lunes con su afición en el Roig Arena el título de la Copa de la Reina que conquistó este domingo en Tarragona, al imponerse en la final al Hozono Global Jairis.

Para celebrar el que ya es el décimo título de su equipo femenino, el club 'taronja' ha convocado a sus aficionados a las 19.15 horas en el Roig Arena, al que está previsto que las jugadoras lleguen media hora después para protagonizar un acto que arrancará a las 20 horas.

Antes una representación del club y del equipo acudirá a la Basílica de la Mare de Déu para ofrecer el trofeo a la patrona de la ciudad.

Será el primer título que el equipo femenino celebre en el Roig Arena, que es la casa del club valenciano desde este verano cuando se trasladó desde la Fonteta.

La entidad tiene cerca de cuatro mil abonados para su equipo femenino y varios cientos de aficionados acompañaron este domingo al equipo en Tarragona, de donde la expedición tiene previsto regresar a València esta noche.

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