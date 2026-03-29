Verstappen lanza la 'bomba': Podría retirarse a final de temporada

Max Verstappen es uno de los grandes ‘damnificados’ por el nuevo reglamento de la F1. Su enorme talento, que le permitió encadenar cuatro títulos mundiales y quedarse a solo dos puntos del quinto en 2025, a pesar de conducir un coche inferior al McLaren de Lando Norris, parece diluirse en esta nueva época de gestión de baterías y adelantamientos artificiales.

Max, que este domingo en Japón solo ha podido ser octavo, superado incluso por un Alpine (Gasly), se plantea seriamente su futuro en el Mundial, a sus 28 años. Según avanza el diario neerlandés ‘De Telegraaf’, próximo al clan Verstappen, decidirá en las próximas semanas si anuncia su retirada a final de la actual temporada.

No es la primera vez que Max ‘amenaza’ con marcharse, pero su disgusto va en aumento y no parece ver una salida a los problemas que acusa desde que se estrenó el reglamento de 2026: “Si seguimos así, el año se va a hacer larguísimo”, decía el sábado, al final de la ‘qualy’, en la que no tuvo ninguna opción de pelear por la pole.

De hecho, cayó en Q2 en un circuito en el que había sumado cuatro victorias y cuatro poles en las anteriores ediciones. Hacía nueve años que no quedaba fuera de las cinco primeras posiciones en tres carreras seguidas, tal y como ha ocurrido en el inicio del Mundial en Australia, China y Japón.

Su padre, Jos Verstappen, en declaraciones al periodista neerlandés que cubre la F1 en ‘De Telegraaf’, prendió la chispa: "Estuve en los test Barcelona. Cuando Max salió a la pista, nos dimos cuenta rápidamente de que no le gustaba en absoluto conducir estos coches", soltó.

"Como piloto, deberías ser recompensado por tu valentía y habilidad. Pero si ahora tomas una curva lo más rápido posible, terminas siendo más lento a lo largo de la vuelta. Eso le quita toda la emoción a la carrera. Sinceramente, me temo que Max está perdiendo la motivación. Competir con estos coches no le supone un reto", soltó Jos.

"Mi contrato va hasta 2028, pero dependerá de las nuevas normas de 2026, y de si son agradables y divertidas. Si no lo son, no me veo aguantando", confesó el propio Max antes de probar el RB22. En los test de Bahrein se refirió a los nuevos coches como"Fórmula E con esteroides”.

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En Japón, este fin de semana Verstappen alertó que debía resolver "muchas cosas a nivel personal". Cuando le pidieron que aclarase a qué se refería, dijo: "La vida". En mayo Verstappen participará en las 24 Horas del Nürburgring con su propio equipo de GT3 y admite que en esas carreras está disfrutando como no hace en la actual F1.