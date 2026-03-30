Egipto, sin Salah, desafía a España en Barcelona: un amistoso con sabor a Mundial

La selección española masculina de fútbol se enfrenta este martes (21.00 horas/La 1) en el RCDE Stadium de Barcelona a Egipto en el segundo partido amistoso del parón de selecciones, el último de la 'Roja' antes de que Luis de la Fuente anuncie la lista para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá y en el que querrá mantener el buen nivel de juego mostrado en la contundente victoria del pasado viernes ante Serbia frente a un rival que también estará en la Copa del Mundo y algo mermado por la ausencia de su estrella, Mohamed Salah.

En Barcelona y en un RCDE Stadium que apunta a récord de asistencia en un partido de la selección, la campeona de Europa disputa la última prueba antes de la lista mundialista con el objetivo de seguir manteniendo las buenas sensaciones ofrecidas desde que Luis de la Fuente ocupara el banquillo y en un examen para aquellos que estén peleando por entrar entre los elegidos finales por el técnico riojano.

Un choque con el que el combinado nacional que será el número 20 en territorio catalán, y el segundo en el RCDE Stadium tras el triunfo por 2-1 en un amistoso ante Albania, preparatorio para el Mundial de Catar y con goles de Ferran Torres y Dani Olmo. Aquel partido significó la vuelta de España a Cataluña 18 años después, una espera que no ha sido tan larga ahora.

También será el segundo duelo ante Egipto, una de las selecciones potentes de África, a la que la campeona del mundo ganó (2-0) en el Martínez Valero de Elche en el último amistoso previo al Mundial de Alemania de 2006, con Raúl González y José Antonio Reyes como goleadores.

Y como ante Serbia, el protagonismo podría estar en la portería. El viernes, De la Fuente apostó decididamente por Unai Simón, que jugó todo el partido, mientras que el recién llegado Joan García se quedó sin debutar y fue el descarte del de Haro. El portero del FC Barcelona podría tener ahora en su antigua casa su debut con la Absoluta en un partido que podría tener algo inusual como que jueguen tres guardametas o aumentar el debate sobre cuales irán al Mundial si alguno no juega en toda esta ventana. David Raya se perfila el titular en el escenario en el que debutó con la Absoluta.

Más allá de la portería, Luis de la Fuente parece que aprovechará el encuentro para seguir haciendo probaturas a las que no es demasiado dado y además en todas las líneas. Así, refrescaría los laterales con la entrada de Pedro Porro y Alejandro Grimaldo, así como la pareja de centrales, donde Dean Huijsen, que no jugó el viernes, apunta a titular, con la duda de si su compañero será un Cristhian Mosquera que ya pudo debutar en La Cerámica con algunos minutos.

La amenaza de Marmoush

En el centro del campo, ante la baja de Martin Zubimendi, que abandonó la concentración por problemas físicos, Rodrigo Hernández, titular el viernes, tiene muchos visos de repetir como '5', aunque está por ver quién será su compañero en la base y si repetirá Pedri González o Pablo Fornals o Carlos Soler. Dani Olmo parece que ocuparía el puesto de '10' en lugar de Fermín López.

Arriba, la duda estará en si el técnico riojano da continuidad al brillante momento de forma de Mikel Oyarzabal --11 goles y seis asistencias en los últimos 10 partidos con la selección-- repite en la punta de ataque, o son Ferran Torres o Borja Iglesias, sin minutos en el primer amistoso, los que arrancan de inicio. En la bandas, el notable debut de Víctor Muñoz, con gol incluido, podría ser recompensado con la titularidad y la otra duda es si De la Fuente dosificará a Lamine Yamal y le dará descanso para dar minutos a Yéremi Pino o Ander Barrenetxea.

Un equipo con el que España intentará perforar la rocosa y física defensa egipcia. La solidez atrás es la principal característica del combinado dirigido por Hossam Hassan, que viene de golear a Arabia Saudí (0-4) y alcanzar las semifinales de la pasada Copa África, en la que el a la postre campeón, Senegal, fue su verdugo en las semifinales (1-0).

Eso sí, en cuanto a peligro ofensivo, los 'Faraones' no contarán con la presencia de su líder, el delantero del Liverpool FC Mohamed Salah, que se quedó fuera de la lista por lesión. Esto dejará al delantero del Manchester City Omar Marmoush, goleador ante Arabia Saudí, como el máximo peligro para la defensa española de una Egipto cuyo bloque principal está compuesto por jugadores del campeón local Al Ahly --nueve en la lista--.

Posibles alineaciones

España:: Raya; Porro, Huijsen, Laporte, Grimaldo; Rodri, Pedri; Yamal, Olmo, Víctor Muñoz; y Oyarzabal.

Egipto: Shobeir; Hany, Ibrahim, Fathy, Fatouh; Ashour, Attia; Issa, Zizo, Trezeguet; Marmoush.

ÁRBITRO: Georgi Kabakov (BUL).

ESTADIO: RCDE Stadium.

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HORA: 21.00 horas/La1.