Gayà se pone la máscara para jugar contra el Celta: Cara y cruz en el entrenamiento del Valencia CF

El capitán del Valencia CF José Luis Gayà ha saltado al entrenamiento en la ciudad con una máscara de protección en el rostro como consecuencia del doble golpe en la cara que recibió en el último partido de LaLiga contra el Sevilla en el Sánchez Pizjuán. El lateral izquierdo tiene una fractura en el pómulo izquierdo y necesitará una protección especial las próximas semanas para entrenar y jugar, aunque no sería la primera vez que el 'capi' prefiere jugar sin nada como ya sucedió con la nariz. José, sea como sea, estará en el partido del domingo contra el Celta de Vigo en Mestalla.

También estará Thierry Rendall. El lateral derecho se ha recuperado de las molestias que le impidieron jugar en Sevilla y estará a disposición de Carlos Corberán contra el Celta, El portugués ya trabajó con normalidad la semana pasada en la ciudad deportiva de Paterna.

Quien sigue todavía en el enfermería es Filip Ugrinic. El suizo no se ha recuperado de su problema en el tendón rotuliano que le impidió jugar el sábado contra el Sevilla en el Pizjuán y viajar con su selección. El club valoró la posibilidad de que el futbolista viajara al menos para ser revisado por los médicos de su federación. Sin embargo, esa opción fue descartada. Filip priorizó el Valencia CF por encima de sus ganas de volver a la lista de su país con el Mundial a la vuelta de la esquina. Una decisión valiente con solo un objetivo: recuperarse y volver a hacerse un sitio en el combinado nacional de Suiza de cara al Campeonato del Mundo.

Filip Ugrinic, medio de 28 años del Valencia CF / VCF Media

Sin fecha de vuelta

El problema del Valencia es que Ugrinic todavía no tiene fecha de vuelta. Sus molestias en el tendón rotuliano pueden apartarle de los terrenos de juego días o semanas. Su evolución va a ser clave para determinar sus plazos de vuelta. Corberán lo espera con los brazos abiertos porque el suizo se ha convertido en un jugador muy importante durante los últimos meses del campeonato coincidiendo con la mejoría del equipo.

Lesionados e internacionales

El resto del grupo se ejercitó con normalidad a excepción de los operados Mouctar Diakhaby, Dimitri Foulquier, José Copete y Julen Agirrezabala y los internacionales Stole Dimitrievski, que se ha quedado sin opciones de jugar el Mundial con Macedonia del Norte, y el suizo Eray Cömert, que jugará su segundo amistoso de la ventana esta martes (18:00) contra Noruega.

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Con Alberto Marí

El delantero del Valencia, cedido en el Mirandés, Alberto Marí ha acudido a la ciudad deportiva de Paterna para tratarse dentro de su proceso de recuperación. El jugador fue intervenido quirúrgicamente con éxito el pasado viernes 20 de marzo en Valencia, por la lesión del músculo bíceps femoral izquierdo, que se produjo con el CD Mirandés.