Oyarzabal pone en peligro un récord histórico de David Villa en la Selección
El delantero de la Real Sociedad puede convertirse este martes contra Egipto en el único internacional junto al Guaje que ha marcado en seis partidos consecutivos en la historia de la selección española
Hugo Ferrer
Miguel Oyarzabal puede convertirse este martes contra Egipto en el único internacional junto a David Villa que ha marcado en seis partidos consecutivos con la selección española. Solo hay un futbolista que ha sido capaz de marcar en seis encuentros seguidos y se fue el Guaje. El asturiano superó una vieja marca que tenía Zarra y Kubala con cinco partidos consecutivos viendo puerta.
Villa consiguió un récord histórico con goles ante Bosnia, Armenia, Estonia, Bélgica, Chile e Inglaterra en una marca que difícil de superar que ha permanecido inalcanzable casi dos décadas. "Es un sueño llegar a ser el máximo goleador. Ahí están los 44 goles que lleva Raúl. Ojalá algún día pueda llegar a ellos. Significaría que he podido disfrutar de muchos partidos con España y que además he marcado", confesaba entonces. El tiempo le dio la razón y Villa es actualmente el máximo goleador.
Rozó el séptimo
El Guaje tuvo la oportunidad de elevar a siete su marca de partidos consecutivos ante Turquía, pero no pudo ser. Protagonista de un récord más de una larga lista en la que han ido cayendo victoria consecutivas, imbatibilidad de porteros y registros goleadores. Villa siempre repartió elogios con sus compañeros. "Se cortó mi racha goleadora, pero pienso en volver a marcar en el siguiente partido. Estoy orgulloso de lo que he conseguido y por encima de todo está el equipo. Llevamos diez victorias consecutivas y nos cansamos de batir récords bonitos para todos los que estamos disfrutando en el campo", manifestaba.
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