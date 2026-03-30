Pedro Martínez supera a Vukovic como entrenador con más partidos ligueros dirigidos en el Valencia Basket

El técnico catalán Pedro Martínez hizo historia este domingo en la victoria de su equipo en Burgos al convertirse en el entrenador con más partidos dirigidos en ACB en el Valencia Basket.

En la semana en la que justo ha renovado hasta 2028 y tras dirigir esta temporada su partido número 149 en Liga Endesa con la entidad taronja, Martínez ha superado finalmente el récord que hasta ahora compartía con Miki Vukovic, leyenda del baloncesto. Al propio extécnico taronja ya lo superó también el pasado enero en otro registro: el de partidos totales dirigidos en el banquillo valenciano.

Martínez no solo es el que más partidos ha dirigido, sino que además ha labrado una trayectoria brillante al frente del Valencia Basket desde su primera etapa (2015–2017) y con su regreso en 2024. Es el único entrenador en la historia del club capaz de levantar más de un título: la Supercopa Endesa 2025 y la Liga Endesa 2016–17. Además, cuenta con el mejor porcentaje de victorias de la entidad (73,6 %) entre los técnicos que han completado al menos una temporada entera en Liga Endesa, superando el 70 % de triunfos en cada uno de sus cuatro cursos.

Sus logros no se limitan a Valencia: es también líder histórico en partidos dirigidos del BAXI Manresa (349 encuentros) y suma un impresionante total de victorias en el Dreamland Gran Canaria (161), consolidando su reputación como uno de los entrenadores más exitosos del baloncesto español contemporáneo.

Miki Vukovic junto a Juan Roig en el 25 aniversario de la Copa del 98 / JM LOPEZ

Frente a él, la figura de Miki Vukovic ocupa un lugar igualmente reverenciado en la historia taronja, al que devolvió a la élite y se proclamó el primer entrenador debutante en conquistar la Copa del Rey, inaugurando así el palmarés del club.

Noche de récords para el Valencia Basket

El récord de Pedro Martínez no fue el único que se ha conseguido en esta jornada, ya que un canterano como Josep Puerto ha entrado en el Top 10 de jugadores taronja en Liga Endesa con 192 superando a Bernard Hopkins, una cifra que lleva acumulando desde que en la temporada 2016-2017 tuviera su primera oportunidad con el primer equipo.

Además, Jaime Pradilla ha llegado a los 200 partidos en ACB en 6 temporadas vistiendo la camiseta de Valencia Basket, lo que le convierte en el 9º jugador histórico, en llegar a los 200 a esa cifra con el Valencia Basket, a los que hay que añadir los 10 que disputó en dos temporadas con el Zaragoza.

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Brancou Badio, con su 4/9 en triples de esta jornada ha superado los 200 en Liga Endesa tras cinco temporadas y media en la liga española vistiendo las camisetas de Barça, BAXI Manresa y las dos últimas con Valencia Basket.