Rodri sigue la hoja de ruta de Florentino para fichar por el Real Madrid

Rodrigo Hernández es el gran y único objetivo que contempla Florentino Pérez para reforzar el mediocampo del Real Madrid. No es un capricho o una decisión reciente, es algo que lleva muchos meses trabajando. Xabi Alonso lo sabe de primera mano porque el presidente ya advirtió el pasado verano al tolosarra que después de desembolsar casi 200 millones por los fichajes de Álvaro Carreras, Dean Huijsen, Franco Mastantuono y Trent Alexander-Arnold, solo contemplaba gastar dinero para reforzar el mediocampo si el madrileño se ponía a tiro.

"No puedes renunciar a los mejores clubes del mundo"

El Real Madrid hace meses que sondeó al agente del futbolista, Pablo Barquero, para conocer sus intenciones y la posibilidad de hacerse con sus servicios. Esta misma semana el centrocampista del Manchester United dejaba la puerta abierta a un desembarco en el Real Madrid el próximo verano en una entrevista en Onda Cero: "Me queda un año de contrato, habrá un punto en el que habrá que sentarse a hablar y a dialogar. No puedes renunciar a los mejores clubes del mundo. Haber jugado en el Atlético no me lo impide, hay más jugadores con ese camino".

El interés de Florentino viene de lejos. El presidente le había visto jugando en el Villarreal, pero no le había prestado especial atención. Fue su aterrizaje en el Atlético lo que le convirtió en un jugador más reconocible para el dirigente blanco, al que además informaron que era madrileño de Villanueva de la Cañada y que había comenzado en el Rayo Majadahonda, de donde fue captado por el Atlético. Fuentes del club apuntan que a Pérez “siempre le llamó la atención su buena planta”. Pero lo que de verdad le produjo especial atención fue saber que Rodri seguía viajando a Castellón para acabar la carrera de Administración y Dirección de Empresas en la Universidad Jaime I. Desde ese día, el centrocampista pasó a ser observado con “más estima” por Florentino. Su salida del Atlético al Manchester fue jalonada de críticas entre la parroquia rojiblanca, donde llegó a ser tildado de “madridista” en ciertos foros. Algo que el jugador nunca se molestó en negar ni confirmar.

Rodri ha crecido a las órdenes de Guardiola y se ha convertido en el faro de la selección tras la llegada de Luis de la Fuente. El de Haro le conocía a la perfección, ya que lo había tenido a sus órdenes desde 2015, y le ha entregado los galones en la selección que se proclamó campeona en la Eurocopa y es candidata a pelear por el Mundial. Florentino comenzó a tomarse en serio al de Villanueva de la Cañada como un posible refuerzo tras su llegada a la Premier. Reunía rasgos que gustaban al presidente para darle galones en el relevo de la exitosa tripleta formada por Casemiro, Kroos y Modric. Y en los tres últimos años cada vez que se habla de mediocentros, Pérez retoma la idea de Rodri. Carlo Ancelotti le advirtió de la necesidad de reforzar la medular y puso encima de la mesa los nombres del argentino Alexis MacAllister y del italiano Sandro Tonali. José Ángel Sánchez informó al presidente, que no hizo ni ademán de interesarse por los recomendados por el técnico de Reggiolo. "Será Rodri o no será ninguno", le dijo en su día a Xabi Alonso y así será.

El presidente llegó a mediar sacando a Rodri del centro del foco con unas cariñosas palabras hacia el español cuando este se llevó el Balón de Oro que el Real Madrid entendía que debió ganar Vinícius Júnior: “Rodri tiene todo el cariño y el reconocimiento del Real Madrid porque se merecía un Balón de oro, pero no este año. Merecía el del año pasado, cuando ganó el triplete y marcó el gol decisivo de la final de la Champions”. Aquellas palabras del presidente rebajaron la animadversión hacia el internacional español, quien a finales de noviembre pasado, preguntado por un supuesto interés del Real Madrid por su fichaje, ya dejó la puerta abierta: “Cuando te llama el Real Madrid es un honor y siempre hay que prestar atención”. Aquella repuesta de Rodri gustó a Florentino, que desde ese momento no ha escondido que el mediocentro del City, de 29 años, es el objetivo número 1 para rearmar un nuevo ciclo exitoso del club blanco.

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"Me queda un año de contrato, habrá que sentarse a hablar"

En esta ventana de selecciones de marzo Rodri ha vuelto a dejar abierta la puerta al Real Madrid y ha dejado un par de mensajes que cumplen la hoja de ruta marcada por Florentino para su fichaje. El centrocampista confirmó que su idea "es regresar a España a jugar" y también deslizó que puede que el Balón de Oro que ganó "lo hubieran merecido otros". Rodri acaba contrato con el Manchester City el verano de 2027, misma fecha que saldría Pep Guardiola si finalmente cumple el año de contrato que le resta, y a sus 29 años (cumple 30 en junio) el jugador planea regresar a España con su pareja a disfrutar de su etapa final como jugador en la Liga. "Me queda un año de contrato, habrá un punto en el que habrá que sentarse a hablar y a dialogar", ha advertido, mensaje que cumple la hoja de ruta para su fichaje que ha planificado Florentino Pérez para convertirle en el primer refuerzo del Real Madrid. . Los ingleses esperan renovarlo, pero el jugador prefiere apostar por cerrar su etapa en Inglaterra, donde ha disfrutado mucho junto a Guardiola. Así que el City tendrá que ponerlo en venta si no quiere que el futbolista salga gratis un año después, algo que el Real Madrid tampoco descarta en caso de tener que esperarle.