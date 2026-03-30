El Valencia Basket celebra ante la Mare de Déu la Copa de la Reina

Menos de 24 horas después de que el Valencia Basket se impusiera en Tarragona al Hozono Global Jairis por 70-65, la celebración ya está en marcha. Este lunes, las jugadoras de Rubén Burgos ofrecerán el título -el séptimo en su palmarés de los últimos nueve que se han disputado a nivel nacional- a su público en su casa, el Roig Arena. Sin embargo, antes de ese momento, esta tarde ha habido parada en otro enclave valenciano como es la Basílica de la Virgen de los Desamparados.

Allí, después de disfrutar de una comida de equipo en el restaurante Poble Nou, las taronja Queralt Casas, Raquel Carrera y Leticia Romero -junto al técnico Rubén Burgos- han sido las encargadas de reivindicar el título frente a la patrona. Un acto al que también han asistido autoridades del Valencia Basket como Víctor Luengo, Enric Carbonell, Esteban Albert y Vicent Solá. Precisamente, Rubén Burgos, a la salida de la Basílica, ha dicho: "Agradecimiento a la ciudad, a las instituciones. Las jugadores reciben ese merecido reconocimiento. Ahora hay ganas de ir al Roig Arena para celebrar con la afición".