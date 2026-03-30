El Valencia Basket suma otra Copa de la Reina y afianza su dinastía con siete títulos nacionales en nueve intentos

El Valencia Basket ya no vive de las promesas, sino de las conquistas. El equipo ‘taronja’ volvió a levantar este domingo la Copa de la Reina tras derrotar en Tarragona al Hozono Global Jairis por 70-65, un triunfo que va mucho más allá de un título puntual: es la confirmación de una era. Una dinastía. Un dominio sostenido que ha convertido al club valenciano en la gran referencia del baloncesto femenino español

Porque lo del Valencia ya no es una racha. Es una costumbre competitiva. Con esta Copa de la Reina, el conjunto valenciano ha firmado siete de los últimos nueve títulos nacionales disputados, una secuencia que retrata mejor que cualquier discurso el peso que ha adquirido en el panorama estatal. El equipo de la Fonteta ha instalado su bandera en lo más alto y, de momento, nadie logra bajarla de forma estable.

El día que cambió la historia

Toda gran dinastía tiene un punto de arranque, un partido que cambia la mirada sobre un equipo. En el caso del Valencia Basket, ese día fue el 7 de mayo de 2023. En la pista del Perfumerías Avenida, uno de los templos históricos del baloncesto femenino nacional, el cuadro valenciano firmó una victoria de prestigio por 69-81 para conquistar por primera vez la Liga Femenina.

Las jugadoras de Valencia Basket celebran la Copa de la Reina en Tarragona / MAP

Aquel triunfo tuvo un valor especial. No era solo el primer campeonato liguero del club, sino también la recompensa después de dos finales perdidas y la prueba definitiva de que el proyecto estaba preparado para mandar. Lo que hasta entonces era crecimiento pasó a convertirse en autoridad. Lo que era ambición empezó a ser historia.

Un triplete para marcar territorio

Si la Liga de 2023 abrió la puerta, la temporada 2023-24 la derribó por completo. El Valencia Basket de Rubén Burgos se lanzó a una campaña impecable y firmó un triplete que terminó de blindar su condición de gran potencia del baloncesto español.

Primero llegó la Supercopa, en octubre, en Las Palmas, con una victoria de peso ante el Perfumerías Avenida por 78-73. Después, en marzo, el conjunto ‘taronja’ se exhibió en Huelva para levantar la Copa de la Reina tras desarmar al Zaragoza con un rotundo 77-53. Y, como colofón, remató la temporada con su segundo título liguero, de nuevo ante el equipo salmantino, al imponerse por 61-44 en el segundo partido de la final, disputado el 12 de mayo.

Aquel curso no dejó resquicio para la duda. El Valencia Basket no solo ganaba; también imponía un modelo. Un equipo sólido, competitivo, reconocible y con la personalidad de los campeones. Cada final era una declaración de intenciones. Cada trofeo, una prueba más de que el relevo en la jerarquía nacional ya se había consumado.

Juan Roig aplaude a la afición taronja desplazada a Tarragona / MAP

Tropiezo, reacción y título

La campaña 2024-25 arrancó manteniendo el mismo pulso ganador. El Valencia alzó su tercera Supercopa al derrotar con claridad al Casademont Zaragoza por 84-60 en Alcantarilla. Sin embargo, el curso también dejó un aviso de que ningún reinado está libre de sobresaltos.

En la Copa de la Reina, el equipo valenciano se despidió en cuartos de final tras caer precisamente ante el Jairis de Alcantarilla, que acabaría proclamándose campeón. Fue un golpe inesperado, uno de esos tropiezos que ponen a prueba la verdadera dimensión de un aspirante a grandeza.

Y ahí volvió a aparecer el alma competitiva del Valencia Basket. Lejos de descomponerse, el conjunto ‘taronja’ respondió en la Liga Femenina con la contundencia de los grandes equipos. Se impuso por 2-0 al Zaragoza en la final y cerró el título en la propia pista rival, con un 63-71 el 11 de mayo de 2025 que supuso su tercera Liga consecutiva. Un campeón no es solo el que gana, sino el que sabe levantarse. Y el Valencia volvió a hacerlo.

Tarragona, otro capítulo de un dominio incontestable

La presente temporada no había arrancado con el guion soñado. La derrota en la final de la Supercopa en Huesca ante el Casademont Zaragoza (68-79) sembró dudas en torno a un equipo que, además, llegaba a Tarragona tras una campaña irregular. Por primera vez en mucho tiempo, el Valencia no aterrizaba en una gran cita envuelto en esa sensación de superioridad aplastante.

Pero los campeones tienen memoria competitiva. Y el Valencia Basket, también oficio. En Tarragona supo sufrir, resistir y golpear en el momento justo para superar al Hozono Global Jairis en la final y volver a levantar la Copa de la Reina, una victoria con aroma a equipo grande: de las que se construyen desde la experiencia, la convicción y el talento cuando el escenario aprieta.