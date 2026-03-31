Coffey se marcha del Valencia Basket rumbo a la WNBA tras ganar la Copa de la Reina

La vinculación de Nia Coffey con Valencia Basket tenía fecha de caducidad. Con el inicio de la pretemporada de la WNBA a la vuelta de la esquina, se sabía que la polivalente jugadora estadounidense -que en su etapa como taronja ha jugado tanto de '3' como de '4'- marcharía. Un anuncio que, finalmente, ha llegado este martes, menos de 48 horas después de que las de Rubén Burgos conquistaran la Copa de la Reina en Tarragona al vencer al Hozono Global Jairis por 70-65.

Llegada en diciembre

En un comunicado, la entidad ha querido agradecer a Nia Coffey "su trabajo, profesionalidad y predisposición constante durante estos meses en el club, etapa que ahora termina, como estaba estipulado en su contrato, por su salida a la WNBA". "La jugadora, que llegó en diciembre, ha tenido un gran impacto en el juego del equipo y se ha convertido en una pieza muy importante del vestuario. Teniendo una primera opción de rescindir su contrato en febrero, no dudó en quedarse para ayudar a sus compañeras, viviendo así la consecución de su primer título como taronja, el décimo del equipo femenino a lo largo de su historia", incide el mensaje del Valencia Basket.

La norteamericana, que llegó del Atlanta Dream a inicios de diciembre para cubrir tanto la lesión que tenía en aquel momento Raquel Carrera como la salida de Alina Iagupova a finales de noviembre, ha llegado a disputar hasta 24 partidos, levantando el título copero y también "dejando su sello en otras competiciones, habiendo alcanzado por ejemplo los 7,7 puntos por partido en Liga Femenina Endesa", recuerda el club taronja, que le desea "la mayor de las suertes a Coffey en los próximos retos de su carrera deportiva y recordarle que siempre formará parte de la Familia Taronja. ¡Gracias por todo, Nia!".

Noticias relacionadas

Recambio en la plantilla.

Su recambio, eso sí, ya está en la plantilla y será la francesa Kendra Chery, quien llegó ya a finales de febrero con la intención de que fuera cogiendo rodaje a las órdenes de Rubén Burgos y estar lista así para el inicio de los playoff de la Liga Endesa. Antes de eso, la alero ya llegaba avalada por su experiencia tanto en LF Endesa -por donde pasó, curiosamente, por el Hozono Global Jairis- como en competiciones europeas.