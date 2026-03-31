Etta Eyong corta su sequía goleadora tras el fuerte interés de la MLS

El Ciutat de València celebra con entusiasmo el gol de Etta Eyong con Camerún frente a China. Ojalá, tal y como habrá pensado la totalidad de los levantinistas, hubiera sido con la elástica granota, pero Orriols suspira por que le sirva como punto de despegue hacia su versión más diferencial. El atacante, a los tres minutos del inicio del encuentro, recibió un balón filtrado en el interior del área y punteó el esférico hacia el fondo de las mallas, para allanar el camino hacia un triunfo de Camerún sin apenas consecuencias, al tratarse de un amistoso, pero que le permite reforzar su autoestima y sus niveles de confianza.

Etta Eyong aterrizó en el Ciutat de València postulándose como uno de los principales bastiones de permanencia debido a una asombrosa irrupción de la que ya no queda rastro. No obstante, el ‘21’, a falta de 9 partidos para que finalice LALIGA, está a tiempo de revertir su situación y de ser parte, de manera activa, de la salvación del Levante. El camerunés, además, se resigna a que su falta de protagonismo siga mermando su cartel después de que su valor haya disminuido de 20 a 18 millones, tal y como apuntó el portal Transfermartk tras su última actualización. Y, ni mucho menos, el club, que se niega a que su cotización en el mercado caiga a niveles poco convincentes en términos económicos después de un mes de enero en el que aún llegaron propuestas interesantes.

Según pudo saber SUPER, el Levante rechazó 25 millones de euros procedentes de la MLS, en los últimos días de la ventana de transferencias de invierno, remitiéndose taxativamente a su cláusula de 30 ‘kilos’, con la expectativa y, sobre todo, la intención de que fuera una pieza determinante de la mano de Luís Castro. Pese a ello, el devenir de los acontecimientos se truncó hacia un panorama desolador: siete partidos consecutivos sin ser titular a partir de mediados de febrero, quedándose en el banquillo contra el Oviedo, y una sequía goleadora como levantinista desde el 26 de octubre que no le impidió marcar en el Camerún-Gabón de la Copa África.

Etta Eyong celebra el gol ante Gabón. / EFE

Valor que reflotar

Sin embargo, de seguir así, difícilmente se manejarán cantidades similares a la americana en las oficinas de Orriols ya que el único mercado que, según los precedentes, ficha más por nombre que por rendimiento se encuentra situado en medio de la guerra de Oriente Medio. Más allá de la Premier League, Arabia Saudí podría afrontar actualmente las cantidades que se demandan en Orriols pese al insuficiente rendimiento del futbolista, pero el conflicto tiene en jaque todos sus movimientos. Tal y como pudo saber este periódico, muchas operaciones están en standby ante la incertidumbre y el temor del contexto. Y, como el camerunés no actúe acorde a sus capacidades y a lo que proyecta en lo que resta de competición liguera, el riesgo de que las pretensiones se reduzcan será cada vez mayor.

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Mientras Etta ha pasado a un segundo plano, Carlos Espí, nombrado mejor jugador del mes de marzo por parte de LALIGA, ha aprovechado sus oportunidades echándose el peso de la delantera a sus espaldas con seis goles en los últimos cuatro partidos. Sin embargo, uno de ellos fue a pase del ‘21’ y lo celebró señalándole para darle mérito, cariño y reconocimiento. Un gesto que dignifica a la que es su competencia, pero que también es consciente de que un Etta enchufado e inspirado infunde terror entre sus rivales. Cortada la sequía goleadora con su tanto frente a China, Etta Eyong regresa a Orriols consciente de que por sus botas pasa un porcentaje muy a tener en cuenta en la salvación del Levante. Todo lo que no sea dar un paso al frente se traducirá en un cartel de pretendientes más reducido y menos suculento. A su vez, el club cruza los dedos esperanzado para que se revalorice, aunque se conforma con que sus actuaciones sirvan para conseguir una permanencia en Primera División vital para los intereses de la entidad.