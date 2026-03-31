Miguel Zorío apela ante la Audiencia Provincial de Valencia el archivo de su querella contra Peter Lim

Miguel Zorío, ex vicepresidente del Valencia CF y máximo responsable de Marea Valencianista, ha anunciado la presentación este lunes de un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Valencia por el archivo de la querella que había interpuesto contra Peter Lim, Layhoon, Anil Murthy e Inmaculada Ibáñez, por presuntos delitos contra la Hacienda Pública, Estafa, Falsedad Documental, y Apropiación Indebida del patrimonio del Valencia CF. “Es vergonzoso que el TAS (Tribunal de Arbitraje del Deporte de Europa) condene a Peter Lim por sus chanchullos en los fichajes del Valencia CF al Benfica, y aquí nunca se investigue nada", destaca Zorío en un comunicado.

Sentencia "muy ilustrativa"

Dos semanas después de que el máximo responsable de Marea Valencianista presentara otro recurso, esta vez de reforma, contra el auto del juez responsable de instrucción 19 de Valencia, ha comunicado que ha aportado en esta ocasión "la sentencia del TAS que es muy ilustrativa, ya que demuestra como Lim dio dinero al Benfica para conseguir los derechos de sus jugadores, dio dinero al Valencia CF para obligarle a comprar los jugadores que él decidiera, cobraba intereses a los dos clubes, y por el camino se perdieron, sólo en la operación de Rodrigo, 18 millones de euros más 10 de variables. Todo eso está documentado, sentenciado y condenado por un tribunal europeo”.

El ex vicepresidente, que -asegura- "está hastiado, pero no cansado, de encontrar un muro judicial en Valencia" denuncia también que "en Italia, la fiscalía judicial denuncio y condenó a la Juventus de Turín por una operación idéntica a la que hizo el Valencia CF y el FC Barcelona con los porteros Neto y Cillessen. Una operación con un precio muy por encima del valor de mercado de los jugadores y que sirvió para amañar los balances de los dos clubes. En Italia la operación de Pjanic y Arthur supuso el cese del consejo de administración de la Juve. Aquí, el poder de Tebas debe ser cuasi celestial”.

Investigación en Portugal

Además, Zorío ha incorporado a su denuncia la documentación que está investigando la fiscalía portuguesa sobre los fichajes de Rodrigo, Cancelo o André Gomes, etc. en la que -remarca- "se demuestra, con documentación oficial de la bolsa de Lisboa, que en estos fichajes del Valencia CF salieron por más de 100 millones de euros y no llegaron ni la mitad a los clubes portugueses". También ha incorporado las pruebas documentales aportadas por un despacho de detectives de Singapur, contratados por el propio Zorío, en los que se demostraba "que la empresa off shore montada por Lim y Layhoon en Singapur, Valencia CF Asia Ltd, seguía operativa varios años después de que la junta de accionistas de la SAD aprobara su cierre".

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En otro apartado, el es vicepresidente insiste a la Audiencia Provincial que investigue "el posible delito fiscal cometido por Layhoon al no haber declarado sus retribuciones en España ni como residente ni como no residente. Este delito lo dejó abierto el juez de instrucción y, sin embargo, archivó la investigación". Por último, el portavoz de Marea Valencianista insiste a la Audiencia "que investigue los 23 millones de euros que presuntamente movió el Valencia CF a Hong Kong, a las cuentas de Meriton, sin reflejarlo en las cuentas de la sociedad. Esta documentación nunca fue corroborada por el juez o por la Agencia Tributaria, ni tampoco se solicitó comisión rogatoria alguna", concluye.