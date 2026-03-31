Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Créditos ConsellRegreso OltraTiempo C. ValencianaFestivos Semana Santa 2026Retenciones ValenciaBorja DomeqAlcalde CheraEmbalse Forata
instagramlinkedin

La postura del Celta de Vigo con Unai Núñez de cara al verano

El central se reencuentra este domingo con el equipo al que todavía pertenece y podrá jugar al no haber cláusula del miedo

Cuando acabe la temporada se abrirá el melón de su futuro: El Celta tiene buenas expectativas de venta y Corberán está encantado con el jugador

SEVILLA, 21/03/2026.- Los jugadores del Sevilla Batista Mendy (i) y Neal Maupay pelean un balón con Unai Núñez (d), del Valencia, durante el partido de LaLiga EA Sports que Sevilla FC y Valencia CF disputa, este sábado en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán. EFE/Julio Muñoz

SEVILLA, 21/03/2026.- Los jugadores del Sevilla Batista Mendy (i) y Neal Maupay pelean un balón con Unai Núñez (d), del Valencia, durante el partido de LaLiga EA Sports que Sevilla FC y Valencia CF disputa, este sábado en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán. EFE/Julio Muñoz / Julio Muñoz / EFE

Rafa Jarque

Valencia

El Valencia-Celta del próximo domingo es un partido especialmente motivador para Unai Núñez. El central se reencuentra con el club al que todavía pertenece pero que ha decidido sacarlo como cedido en las últimas dos temporadas. El de Sestao, que se ha ganado la titularidad en el equipo de Carlos Corberán, podrá jugar sin problemas, y es que el conjunto celeste no incluyó la famosa 'cláusula del miedo' cuando cerró el préstamo del jugador al Valencia el pasado mes de enero.

Lo que está claro es que la cesión está resultando un éxito para todas las partes. El Celta está viendo como su jugador, al que sacó de la plantilla por su alto salario, juega a buen nivel y se revaloriza. El Valencia, por su parte, puede decir que la apuesta por Unai está resultando exitosa, y sus siete titularidades consecutivas son una buena prueba de ello. Y por último, el futbolista está contento en Mestalla y así lo refleja en sus declaraciones.

Tras el último triunfo del Valencia en Liga ante el Sevilla, Unai, sobre su futuro, explicó que "lo único que sé es que tengo que volver a Vigo a hacer la pretemporada. Lo que tenga que pasar, pasará. Todavía tengo dos años más con ellos, pero sí, aquí estoy muy contento. Se ve reflejado en el campo y en el fútbol puede pasar de todo. Para que llegue ese momento pueden pasar muchas cosas. Voy a vivir el día a día, pero hay que tener en cuenta que aquí estoy muy contento".

¿Qué pretende el Celta de Vigo con Unai Núñez en verano?

Cuando acabe la temporada, el de Unai Núñez será un melón que Valencia y Celta deberán abrr. Los blanquinegros para decidir si quieren quedarse o no con el futbolista, mientras que los celestes pondrán encima de la mesa si tiene hueco en la plantilla, si apuestan por otra cesión o si buscan un traspaso definitivo para dejar de tener al jugador en propiedad.

Según informa 'Faro de Vigo', en el Celta tienen buenas expectativas de venta de cara el verano, sobre todo viendo su buen rendimiento desde que aterrizó en Valencia. Su alto salario hace muy difícil que en Balaídos pueda tener sitio, por lo que lo más normal es que a partir de junio vuelva a hacer las maletas, con la duda de si será rumbo a Mestalla o a otro destino.

Noticias relacionadas

Una pieza clave para Corberán

El vizcaíno se ha hecho en los últimos dos meses casi indispensable para Carlos Corberán, que lo ha alternado como defensa central y lateral derecho. Desde su llegada en enero a Mestalla suma 7 partidos, 7 titularidades y 630 minutos. Ha sido titular en sus últimos cinco encuentros. El técnico de Cheste ha destacado en varias ocasiones su importancia por su "versatilidad" y todo hace indicar que estaría encantado de quedarse con el futbolista.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

  1. El ganadero Borja Domecq estalla tras la Feria de Fallas: 'Jandilla no va a volver a lidiar en València
  2. La Aemet advierte de un domingo crítico en la Comunitat Valenciana con alerta naranja: vuelve el viento extremo y el frío
  3. Vicente Boluda invierte 249.000 euros en la ampliación de capital del Levante UD
  4. Cultura restaurará el frente sur de la muralla del recinto de clausura del Monasterio de la Valldigna, que supera los 120 metros de longitud
  5. La Policía Judicial requisa e investiga un ordenador y discos duros del exjefe de la Policía Local de València y de dos comisarios principales
  6. El Ayuntamiento de Manises descubre un refugio de la Guerra Civil durante unas obras de remodelación
  7. Me pegó tan fuerte con el fusil, que reaccioné sin saber lo que hacía
  8. Inauguración de la nueva tienda de Decathlon en en el Centro Comercial Arena de València

Cómo disfrutar de Movistar Plus+ por 0 euros: paso a paso para conseguirlo gratis

Cómo disfrutar de Movistar Plus+ por 0 euros: paso a paso para conseguirlo gratis

Ana Milán, bien de intensidad

Ana Milán, bien de intensidad

Llega la gran feria de artesanía: es en el centro histórico de Xàbia y contará con 75 puestos

Llega la gran feria de artesanía: es en el centro histórico de Xàbia y contará con 75 puestos

Apoyo municipal intacto a la Semana Santa de Sagunt pese al boicot de EU-UP tras 'no' a la inclusión

Apoyo municipal intacto a la Semana Santa de Sagunt pese al boicot de EU-UP tras 'no' a la inclusión

Sagunt busca socorristas: así es el proceso de selección

Sagunt busca socorristas: así es el proceso de selección

Las instituciones ya negocian alternativas para los festivales mientras siguen vendiéndose entradas en la Ciutat de les Arts pese al fallo judicial

Las instituciones ya negocian alternativas para los festivales mientras siguen vendiéndose entradas en la Ciutat de les Arts pese al fallo judicial

Carlos Álvarez, impulso definitivo a la salvación

Carlos Álvarez, impulso definitivo a la salvación

La viñeta de hoy

La viñeta de hoy
Tracking Pixel Contents