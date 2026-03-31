La postura del Celta de Vigo con Unai Núñez de cara al verano

El Valencia-Celta del próximo domingo es un partido especialmente motivador para Unai Núñez. El central se reencuentra con el club al que todavía pertenece pero que ha decidido sacarlo como cedido en las últimas dos temporadas. El de Sestao, que se ha ganado la titularidad en el equipo de Carlos Corberán, podrá jugar sin problemas, y es que el conjunto celeste no incluyó la famosa 'cláusula del miedo' cuando cerró el préstamo del jugador al Valencia el pasado mes de enero.

Lo que está claro es que la cesión está resultando un éxito para todas las partes. El Celta está viendo como su jugador, al que sacó de la plantilla por su alto salario, juega a buen nivel y se revaloriza. El Valencia, por su parte, puede decir que la apuesta por Unai está resultando exitosa, y sus siete titularidades consecutivas son una buena prueba de ello. Y por último, el futbolista está contento en Mestalla y así lo refleja en sus declaraciones.

Tras el último triunfo del Valencia en Liga ante el Sevilla, Unai, sobre su futuro, explicó que "lo único que sé es que tengo que volver a Vigo a hacer la pretemporada. Lo que tenga que pasar, pasará. Todavía tengo dos años más con ellos, pero sí, aquí estoy muy contento. Se ve reflejado en el campo y en el fútbol puede pasar de todo. Para que llegue ese momento pueden pasar muchas cosas. Voy a vivir el día a día, pero hay que tener en cuenta que aquí estoy muy contento".

¿Qué pretende el Celta de Vigo con Unai Núñez en verano?

Cuando acabe la temporada, el de Unai Núñez será un melón que Valencia y Celta deberán abrr. Los blanquinegros para decidir si quieren quedarse o no con el futbolista, mientras que los celestes pondrán encima de la mesa si tiene hueco en la plantilla, si apuestan por otra cesión o si buscan un traspaso definitivo para dejar de tener al jugador en propiedad.

Según informa 'Faro de Vigo', en el Celta tienen buenas expectativas de venta de cara el verano, sobre todo viendo su buen rendimiento desde que aterrizó en Valencia. Su alto salario hace muy difícil que en Balaídos pueda tener sitio, por lo que lo más normal es que a partir de junio vuelva a hacer las maletas, con la duda de si será rumbo a Mestalla o a otro destino.

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Una pieza clave para Corberán

El vizcaíno se ha hecho en los últimos dos meses casi indispensable para Carlos Corberán, que lo ha alternado como defensa central y lateral derecho. Desde su llegada en enero a Mestalla suma 7 partidos, 7 titularidades y 630 minutos. Ha sido titular en sus últimos cinco encuentros. El técnico de Cheste ha destacado en varias ocasiones su importancia por su "versatilidad" y todo hace indicar que estaría encantado de quedarse con el futbolista.