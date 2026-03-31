El Valencia CF, a por una década completa sin perder en Liga contra el Celta en Mestalla

Una vez finalice el actual parón de selecciones, el Valencia CF regersará a LaLiga con un partido clave ante el Celta para medir la ambición de la plantilla: una derrota podría dejar al equipo, una vez más, en tierra de nadie, incluso con el peligro del descenso aún acechando, mientras que un triunfo metería de lleno al conjunto de Carlos Corberán en la pelea por los puestos europeos.

En frente estará un conjunto celeste que es precisamente quien marca en estos momentos la sexta plaza, que a final de temporada dará billete a Europa League mientras que la séptima lo hará a la Conference. Aunque avanzaron de ronda en Europa League eliminando al Olympique de Lyon, el partido no llega en el mejor momento en competición doméstica para los de Giráldez, que no han ganado ninguno de sus tres último partidos.

En Mestalla, el Celta tratará de regresar a la senda del triunfo en Liga poniendo fin a una mala racha que arrastran desde hace casi 10 años en el feudo valenciansta, y es que el cuadro vigués no suma los tres puntos en Mestalla desde el año 2016, cuando los entonces dirigidos por Gary Neville cayeron 0-2 con goles de Guidetti y Hugo Mayo.

Siete victorias y dos empates desde entonces

Desde aquel partido del final de la temporada 2015/16, el Valencia ha recibido en nueve ocasiones al Celta en Mestalla y ha gando en siete de ellas, sumando además dos empates. El último resultado fue el 2-1 de la temporada pasada con goles de Luis Rioja y Javi Guerra.

En los últimos diez años, el Valencia solo se ha dejado puntos contra el equipo celeste en la temporada 2018-19 con un empate por 1-1 en el que Iago Aspas empató el gol de Michy Batshuayi y en la temporada 2023-24 con un empate 0-0.

Entre las victorias, destaca una remontada en la temporada 2016-17. El Celta se avanzó con Gustavo Cabral, pero Dani Parejo y Munir El Haddadi pusieron el 2-1. Iago Aspas volvió a empatar en el 80 desde el punto de penalti, pero Carlos Soler puso el 3-2 definitivo en el 85. Además, en sus nueve partidos invicto, dejó la portería a cero en cinco ocasiones.

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Contando todas las competiciones, la última victoria del Celta en Mestalla fue el 17 de enero de 2024, en el partido correspondiente a los octavos de final de la Copa del Rey a partido único que terminó llevándose el conjunto gallego 1-3. Para los blanquinegros fue un duro varapalo en mitad de una temporada que no estaba siendo mala en Liga y en la que se tenía la ilusión de volver a soñar con la Copa del Rey.