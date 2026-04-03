Carlos Corberán recupera efectivos para medirse al Celta

Novedades importantes en la penúltima sesión de trabajo del Valencia CF en la ciudad deportiva de Paterna antes del recibir al Celta en Mestalla. Dimitrievski y Cömert han regresado de sus selecciones y ya se ejercitan con normalidad junto a sus compañeros, así como Thierry y Gayà, con su máscara, que trabajan con total normalidad a las órdenes del técnico que prepara el regreso de la competición para los valencianistas tras el parón por los compromisos internacionales. La noticia más positiva de la sesión, sin embargo, ha sido ver cómo completaba todo el trabajo al mismo ritmo que el grupo Filip Ugrinic.

El centrocampista suizo ha sido el foco de atención a lo largo de la semana, su evolución ha sido la esperada y este viernes ha podido completar el entrenamiento por lo que, si el técnico lo estima oportuno, podría regresar a la convocatoria para el compromiso del domingo en Mestalla, aunque todo dependerá de sus sensaciones. El suizo lleva diez días arrastrando problemas en su rodilla, como al principio de temporada y lleva todo el parón entre algondones después de perderse el partido en el Pizjuán. Las únicas bajas confirmadas siguen siendo Copete, Foulquier, Diakhaby y Julen Agirrezabala, los cuatro lesionados de larga duración.

Todos los efectivos son importantes. El Valencia CF puede meterse en la pelea por la séptima plaza que ahora ocupa la Real Sociedad con tres puntos de ventaja este Domingo de Resurrección al Celta de Vigo en Mestalla. Sumar los tres puntos para el conjunto valenciano, que se encuentra en la duodécima posición con 35 puntos, le permitiría seguir alejándose del descenso (está a siete puntos de diferencia) y acercarse a los puestos europeos. A falta de nueve partidos para el final de temporada, los valencianistas están a seis puntos del sexto puesto que marca la Liga Europa. Justamente, ese lugar lo ocupa el equipo gallego, su próximo rival, aunque si se dan una serie de resultados de equipos españoles en competiciones europeas o en la final de la Copa del Rey, el séptimo lugar también podría dar entrada a Europa.

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Entrenamiento del Valencia CF en la Ciudad Deportiva. / Valencia CF

Gayà, con máscara ante el Celta

El capitán, que sufrió una fractura en el pómulo en el partido frente al Sevilla en el Sánchez Pizjuán, ha trabajado a lo largo de la semana con una máscara protectora que también utilizará en el duelo frente al Celta que marca la vuelta a la competición tras el parón. No será la primera vez que Gayá tiene que jugar con una máscara protectora ya que han otras temporadas también ha sufrido golpes que le obligado a jugar con una protección facial.