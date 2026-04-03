ENTREVISTA VICENT ABRIL: "Sivera es un espejo donde mirarme"

El portero del futuro del Valencia CF Vicent Abril atiende a este diario después de dar el salto a la Selección Española Sub-21. El joven guardameta no ha tenido la fortuna de debutar en esta ventana internacional, pero estar a su edad en la Rojita con la élite del fútbol español ya es todo un premio y un reconocimiento a su proyección y espectacular temporada a nivel de club. Su debut con la selección y con el primer equipo del Valencia es cosa de tiempo. El cartel de 'portero del futuro del Valencia CF' no le pesa. Tampoco pierde el tiempo en pensar en los planes de cesión del club para la próxima temporada. Por su cabeza solo pasa trabajar día a día, crcer con la ayuda del cuerpo técnico de Carlos Corberán y mejorar de la mano de Stole Dimitrievski y Julen Agirrezabala con Antonio Sivera como referente y José Manuel Ochotorena en su corazón. "Todo esto que me está pasando también es gracias a él". Valencianismo en estado puro.

¿Qué ha significado para ti el salto a la Sub-21?

Estoy muy contento de haber ido a la Sub-21, es un orgullo poder vestir la camiseta de la selección española y más todavía la de la Sub-21 que es un pasito más, ahora a seguir trabajando más para que vengan más cosas.

¿Cómo te enteraste de la llamada?

Estaba en Paterna con el equipo y me lo dijo mi entrenador de porteros porque no llevaba el móvil encima. Me dijo: ¡Te ha llamado la Sub-21! Para mí fue una alegría inmensa.

¿Qué tal fue el recibimiento?

Muy bien, la gente muy amable conmigo, me han acogido muy bien, todos muy simpáticos, estoy muy contento.

¿Qué te dijo el seleccionador?

Me dio la enhorabuena y me dijo que disfrutara, que hiciera todo lo bueno que sé que he hecho en el Valencia y en las categorías inferiores de la selección. Disfrutar y competir es lo que me dijo.

Pudiste coincidir con Yarek, ¿qué contaba?

Está contento, al final con Yarek he jugado desde pequeño juntos en categorías inferiores y es una alegría coincidir aquí en la Sub-21. Además he tenido la suerte de conocer a más compañeros del Mundial Sub-20 a Jan (Virgili), Joel Roca, Eli Mayenda de la Sub-18, a bastante gente. Me he sentido muy integrado.

Siempre es muy especial ir a la Selección pero todavía más como único representante del Valencia.

Es un orgullo sí, soy de los pocos porteros del Valencia que han ido a la Sub-21 y estoy muy contento de ser uno de ellos, eso me motiva para seguir trabajando para que vengan cosas mejores.

Sivera llegó a ir convocado con la Sub-21 como jugador del filial, pero al final debutó ya como portero en propiedad del Alavés. ¿Antonio es un buen ejemplo a seguir, verdad?

Sí, está claro que Sivera es un espejo donde mirarme, es un porterazo, también es de la cantera del Valencia y ojalá seguir sus pasos y ser como él después de toda la carrera que ha hecho y ese sería también uno de mis propósitos.

"Me centro en mi club, en el día a día"

¿Qué se te pasa por la cabeza cuando nosotros los periodistas, también el club, te pone la etiqueta del 'portero del futuro del Valencia'?

Sí, pero yo al final me centro en mi club, en el día a día, en trabajar, en hacer mejor a mis compañeros y luego que tenga que pasar lo que tenga que pasar. Yo lo que tengo que hacer es trabajar a tope, a dar lo máximo en cada entreno y cada partido.

Ahora estás en boca de todos, pero ¿cómo fueron tus inicios?

Empecé jugando en mi club en el Villanueva de Castellón, en el equipo de mi pueblo, y empecé jugando de portero, pero como no me tiraban casi y en los partidos me aburría, al final jugaba mitad parte de portero y la segunda de jugador... hasta que al final me quedé siendo portero y me ha ido bien la verdad (bromea).

Descríbete un poco para el que no te haya visto jugar. ¿Qué tipo de portero es Vicent Abril?

Diría que soy un portero rápido, tengo muchos reflejos, creo que doy bastante seguridad, domino el juego aéreo, con los pies también, creo que soy bastante completo

¿Qué es lo mejor y peor que tienes?

Creo que lo que tengo que mejorar y en lo que estoy trabajando en el liderazgo desde atrás, eso poco a poco lo voy cogiendo en los entrenos, entrenar en dinámica de primer equipo me ayuda a mejorar por los técnicos y por los compañeros.

¿Cuál es tu referente en la portería?

Ahora mismo me fijo mucho en Joan García porque es un portero muy completo que es bueno en todo, lo está demostrando en la liga y en la Champions con una paradas que le dan puntos al Barcelona y que son increíbles.

¿Y a nivel Valencia? ¿Llegaste a ver a Cañizares?

No no llegué a verlo, pero es una leyenda, uno de los grandes porteros de la historia.

Cañete decía hace poco que deberías ser ya el tercer portero del Valencia.

Es una buena señal que diga eso, pero es lo que te he dicho. Tengo que trabajar en el día a día y ya veremos lo que pasa. Mi objetivo tiene que ser mejorar día a día.

Una de las personas que siempre confío en ti es José Manuel Ochotorena.

Es una pena que no esté aquí ya para ver todo esto que me está pasando. Me acuerdo mucho de él, me ha ayudado mucho desde las primeras veces que subía al primer equipo y la verdad es que todo esto también es gracias, él es el que me ha ayudado en todo, el que me ha dado muchos consejos y todo esto que me está pasando se lo dedico a él.

Corberán, un míster "muy exigente"

¿Cómo es tu relación con Corberán y cómo es el míster en el día a día?

Es un míster muy exigente, que nos aprieta mucho para sacar lo mejor de nosotros y nos da mucha confianza a los jugadores y estamos muy contentos con él.

Muchos no se acuerdan, pero tú llegaste a 'debutar' en aquel amistoso de México con el Pipo de entrenador.

Tuve la oportunidad de jugar contra la Absoluta de México y la verdad es que fue una gran experiencia, muy contento de jugar en el club de mi ciudad, es un orgullo poder llevar en el pecho el escudo del Valencia y vestir esa camiseta.

¿Cómo valoras tu temporada? Es verdad que con muchos cambios primer equipo, filial, Mundial Sub-20, ahora la sub-21...

Bueno, todo lo que pase es bueno, estar en dinámica de primer equipo y jugar con la selección es muy positivo para mí y me hace mejor. Es acostumbrarte a la situación y darlo todo para que vengan más oportunidades.

Llevas ya muchas convocatorias con el primer equipo, ¿llegará tarde o temprano ese debut?

Ojalá, yo trabajo día a día para que llegue esa oportunidad, aunque eso ya es una decisión del míster.

El plan del club es que salgas en verano en una cesión de calidad con vistas al futuro. ¿Os han comunicado algo? ¿Ya tenéis ofertas?

No hemos hablado aún, ya habrá tiempo. Yo ahora estoy centrado en el primer equipo y en el filial y ya veremos para verano qué pasa. Ahora lo más importante para mí es ayudar a mi club en lo que haga falta.

Lo que sí tienes claro es que tu futuro pasa por el Valencia. Por eso renovaste el año pasado. Me consta que tenías ofertas. ¿Por qué elegiste el Valencia?

Porque mi sueño es debutar en el primer equipo y seguir muchos años en el Valencia.

Y la última, ¿Cómo ha sido tu relación con Dimitrievski y Agirrezabala?

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Pues la verdad es que ha tenido mucha suerte de haber entrenado en el día a día con ellos porque son dos porteros increíbles, me ayudan mucho, me dan muchos consejos y estoy agradecido a ellos porque ellos tambi