Lucas Beltrán quiere recuperar su sitio

Con el parón de selecciones a punto de llegar a su fin, el Valencia CF ultima en la Ciudad Deportiva de Paterna su preparación para el importante duelo que afrontará el domingo a partir de las 16.15 en Mestalla ante el Celta de Vigo. Carlos Corberán espera la llegada de los internacionales, Eray Cömert y Stole Dimitrievski, para empezar a tomar decisiones de cara al once titular.

A ese once pretende regresar Lucas Beltrán, que en los últimos dos partidos ha partido desde el banquillo tras el periodo que estuvo de baja y que le hizo perderse tres compromisos de Liga. El argentino estaba siendo indiscutible antes de la lesión, además erigiéndose como uno de los jugadores más importantes de la parcela ofensiva, pero durante su estancia en la enfermería Corberán apostó por el trivote Guido-Ugrinic-Javi Guerra y el resultado ha sido favorable.

Ugrinic, seria duda

Sin embargo, la disponibilidad de Ugrinic para enfrentarse al Celta no está nada clara. El suizo se resintió de sus dolores de rodilla hace pocas semanas, y de hecho ya se perdió el último partido de Liga ante el Sevilla. Durante el parón ha estado recuperándose en Paterna y este miércoles fue la primera vez que pudo empezar el entrenamiento con el grupo. Aunque consiguiera recuperarse a tiempo y llegar al partido, algo que todavía está en duda, su presencia en el once se antojaría un riesgo innecesario teniendo en cuenta su historial médico.

La ausencia de Filip volvería a abrir un hueco en el once titular, con varios futbolistas opositando a él pero con dos claramente mejor colocados: André Almeida y Lucas Beltrán. El portugués parte con la ventaja de que es un perfil más parecido a Ugrinic, por lo que supondría un cambio menos brusco. Además ya fue el jugador que sustituyó a Filip en Sevilla y lo hizo con buenas sensaciones.

A favor de Beltrán juega su rendimiento previo a la lesión. El argentino, en esa posición de libertad por detrás del punta, se estaba echando el juego ofensivo del equipo a la espalda y se estaba ganando la aprobación del valencianismo. Su perfil, eso sí, es algo distinto. Más un mediapunta que un centrocampista ofensivo. El argentino espera que este sea el mejor momento para recuperar su sitio en el once y volver a aportar su calidad y sacrificio en la parcela ofensiva del Valencia.

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Su futuro, en el aire

Otro melón es el de su futuro. Lucas está cedido por la Fiorentina y no existe ninguna opción de compra pautada en el préstamo, aunque se podría negociar una vez finalice la temporada. El argentino ha dicho en alguna ocasión que está contento en Mestalla y que le gustaría continuar, pero será la voluntad del cuerpo técnico y, sobre todo la de la dirección deportiva, así como su potencial económico, la que decida si Lucas Beltrán podrá seguir siendo jugador del Valencia la próxima temporada.