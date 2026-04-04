Betis y Espanyol prolongan sus rachas sin ganar

El Betis y el Espanyol prolongaron este sábado sus rachas sin ganar en LaLiga, tras un partido disputado en el Estadio La Cartuja en el no se rompió el empate a cero inicial después de que los visitantes se defendieran con orden y los locales no encontraran claridad en sus remates.

El Betis, con cinco jornadas sin ganar, y el Espanyol, que no sumaba de tres desde que se inició 2026, buscaron tras este parón en la competición por los partidos de selecciones nacionales dar un giro a esas malas dinámicas.

En el caso del equipo sevillano para hacerse fuerte en la quinta plaza que daría derecho a la 'Champions' y el barcelonés para volver a engancharse con los puestos europeos, pero el 0-0 prolonga la mala racha, aunque ahora el Betis ya se mete de lleno en el partido que jugará en Portugal ante el Sporting de Braga el próximo miércoles, ida de los cuartos de final de la Europa League.

Ambos equipos, además, también coincidían en esta jornada en el hecho de tener las ausencias de dos jugadores que no habían sido liberados por la Federación del Congo después de que la selección nacional lograra esta semana la clasificación para el próximo Mundial.

Así, el medio del Espanyol Charles Pickel y el delantero del Betis Cédric Bakambu se quedaron con su selección para las recepciones y festejos en su país y por ello ninguno pudo ser incluido en las respectivas convocatorias.

Sin ellos se desarrolló un partido en el que el los locales quisieron llevar la iniciativa ante un conjunto visitante bien parapetado atrás para no dejarse sorprender por el potencial ofensivo rival, aunque para ello perdiera creatividad.

El paso de los minutos le dio algo de confianza al equipo que entrena Manolo González para acercarse al meta Álvaro Valles, pero también ello propicio que los del chileno Manuel Pellegrini empezaran a encontrar espacios y así a la media hora Aitor Ruibal, que en este partido actuó como extremo izquierdo, se quedara solo ante Marko Dmitrovic, pero respondió muy bien el portero serbio.

El guardameta ex del Sevilla poco después volvió a intervenir con acierto a un remate de Sergio Altimira en unos minutos en los que la formación blanquiazul tuvo que redoblar sus esfuerzos para que la verdiblanca no consiguiera su propósito.

Los béticos salieron en la segunda mitad con el mismo propósito que acabó la primera y los espanyolistas mantuvieron sus problemas para que le durara el balón en sus pies, con lo que el partido siempre estuvo más cerca del área de los visitantes, aunque Edu Expósito, a los veinte minutos de este período, hizo trabajar por primera vez a Álvaro Valles.

El equipo catalán empezó a ver que el empate a cero era un buen botín, aunque para ello se cargó pronto con tarjetas en su defensa, lo que complicó su sistema de retaguardia y más cuando Pellegrini hizo ingresar al campo de una tacada al argentino Chimy Ávila y Pablo García.

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Los dos tuvieron pronto ocasiones de marcar, sobre todo el canterano, quien vio como un remate suyo lo repelió el larguero, pero no entraron y la precipitación, unido al orden del adversario, hicieron que el empate a cero acabara en el marcador.