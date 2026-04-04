Las campeonas de Copa retoman la Liga ante el colista

Con la alegría todavía muy reciente tras la victoria en la Copa de la Reina el pasado domingo, el Valencia Basket retoma la Liga F Endesa este sábado 4 de abril en la cancha del Spar Gran Canaria en la jornada 26 (20:00h, Polideportivo La Paterna, Youtube FEB). Las de Rubén Burgos vuelven a ponerse el ‘mono de trabajo’ para encarar la recta final de la liga Regular. El Valencia Basket es tercero con un balance de 19 victorias y 6 derrotas, a 3 triunfos del líder, el Casademont Zaragoza, y a 2 del Spar Girona. Por debajo, el equipo taronja tiene a Perfumerías Avenida en cuarta posición con un 16-9 y a Hozono Global Jairis como quinto con un 15-10.

El conjunto canario se presenta como una víctima propiciatoria para que las taronja sumen el vigésimo triunfo de la competición. El Spar Gran Canaria parece abocado al descenso. Una racha de 13 derrotas consecutivas ha hundido a las insulares en el fondo de la tabla. Son colistas con solo 3 victorias. La plantilla del Valencia Basket, muy superior a un equipo sin apenas jugadoras profesionales, debe imponer su ley para llevarse la victoria de Canarias. Solo el hipotético cansancio por las celebraciones de Copa y el largo viaje a Canarias podrían lastrar la superioridad taronja.

Rubén Burgos recupera para este partido a Cristina Ouviña, que se perdió la Copa por problemas en la rodilla. Será el primer partido sin Nia Coffiey, que esta semana acabó su relación contractual con el Valencia Basket.

Precedentes

Este será el duodécimo enfrentamiento entre Valencia Basket y Spar Gran Canaria en LF Endesa y el combinado de Rubén Burgos se ha llevado todos ellos con un 11-0, contando con la victoria en el Roig Arena esta temporada. En La Paterna ha habido cinco triunfos taronjas. El más ajustado fue un 50-56 en la temporada 21-22 y el más abultado un 69-103 en la última visita del combinado taronja. El Valencia Basket consiguió la victoria ante Spar Gran Canaria en el Roig Arena por 83-66 en la J10 de la LF Endesa.

Noticias relacionadas

El combinado de Rubén Burgos tiene cinco jornadas para intentar acabar lo más arriba posible de cara al playoff dinal. La primera plaza se antoja complicada por la diferencia de tres victorias con Casademont Zaragoza. La segunda posición tampoco es fácil, por los dos triunfos y el average que separan de Spar Girona. Valencia Basket debe ganar todos sus partidos. Primero, visitará a Spar Gran Canaria, luego recibirá a Baxi Ferrol, viajará a San Sebastián para medirse a IDK Euskotren, posteriormente recibirá a Durán Maquinaria Ensino en el Roig Arena y cerrará la fase regular con un viaje a Murcia contra Hozono Global Jairis.