La inercia de campeonas sigue guiando al Valencia Basket (66- 111)

El Valencia Basket regresó a la competición liguera apenas unos días después de proclamarse campeón de la Copa de la Reina, y lo hizo manteniendo el pulso competitivo con un triunfo convincente en la pista del Spar Gran Canaria. Las de Rubén Burgos, aún con la inercia del éxito copero, supieron gestionar el encuentro con seriedad y oficio, imponiendo su superioridad desde el inicio ganando el encuentro con un contundente 66-111.

Con una actuación coral y sin necesidad de forzar, las taronja fueron ampliando su ventaja a medida que avanzaba el encuentro, apoyadas en su superioridad técnica y física. El resultado final de confirma el buen momento del equipo y le permite seguir mirando hacia la parte alta de la clasificación en la recta final de la fase regular.

Salida controlada y 'primera renta'

Partido tranquilo desde el inicio para el Valencia Basket, con un ritmo bajo ante un rival claramente superado. Leti Romero abrió el marcador con una canasta de dos, seguida por un triple de María Araújo que puso por delante a las taronja. También apareció Abdelkader desde el perímetro y Hillsman sumó un 2+1 para mantener la iniciativa visitante.

Las locales, sin embargo, lograron reaccionar y, superado el ecuador del primer cuarto, consiguieron igualar el marcador. Aun así, el Valencia Basket supo rehacerse y cerrar el periodo con ventaja clara, 20-30.

Dominio 'incontestable' al descanso

El segundo cuarto comenzó con una canasta de dos de María Araújo que dio continuidad al buen arranque visitante. Sin necesidad de acelerar el ritmo, Valencia Basket fue ampliando su ventaja con absoluta comodidad, imponiendo su superioridad ante un Spar Gran Canaria muy limitado.

Pasados tres minutos, el marcador reflejaba ya un claro 22-35, y poco después un triple de Abdelkader elevaba la diferencia hasta el 22-40, lo que obligó al técnico local a detener el juego. Sin bajar el ritmo, el Valencia Basket siguió ampliando su renta con aportaciones en distintos momentos del cuarto, lo que permitió alcanzar el 22-47 y consolidar su dominio en la pista. Aunque Hillsman aportó desde el tiro libre y las locales encadenaron algún acierto exterior, el control del conjunto taronja fue absoluto. Al descanso se llegó con un claro 29-52 que dejaba el partido muy encarrilado para las de Rubén Burgos. Por su parte, Abdelkader firmó una actuación destacada desde el perímetro, con cinco triples (en los dos primeros cuartos) que castigaron constantemente a la defensa local.

Control total y partido sentenciado

Rubén Burgos solicitó tiempo muerto nada más comenzar el tercer cuarto tras un triple del combinado local, con el objetivo de evitar cualquier intento de reacción y mantener el control del encuentro.

El Valencia Basket respondió de inmediato, con una canasta de Hillsman que amplió la renta hasta el 34-54, y una acción de Raquel Carrera desde el perímetro que incrementó aún más la ventaja. Con el paso de los minutos, la diferencia siguió creciendo hasta un claro 38-67 pasado el ecuador del periodo. El dominio taronja fue absoluto y el cuarto se cerró con un contundente 49-81, dejando el partido prácticamente sentenciado antes del último cuarto.

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Festival ofensivo y superioridad taronja

Hillsman alcanzó el último cuarto con 18 puntos y Abdelkader con 21, tras firmar una brillante actuación desde el perímetro con siete triples. El Valencia Basket mantuvo su ritmo ofensivo en el tramo final y superó la centena de puntos, cerrando un partido muy completo en Canarias. El reusltado final fue de 66 - 111.