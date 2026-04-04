Luís Castro, tras la derrota contra la Real Sociedad (2-0): "Pelearemos al máximo, hasta que nos dejen"

La derrota del Levante UD (2-0) en su desplazamiento a San Sebastián supone un golpe para las aspiraciones de salvación granotas cuando faltan ya solo ocho partidos ligueros por jugarse. Pese a ello, el técnico levantinista Luís Castro defendió tras el encuentro en el Reale Arena que aún quedan oportunidades por delante y, por eso, "esta derrota no nos va a afectar. Vamos a estar al cien por cien y pelearemos al máximo, hasta que nos dejen". Eso sí, no dudó en hacer autocrítica y reconocer que los donostiarras habían estado mejor que su equipo en el partido.

"No hemos estado a nuestro mejor nivel"

"Ellos son muy buenos pero nosotros no hemos estado a nuestro mejor nivel. Ha sido un partido donde han estado mejor que nosotros. Casi siempre perdimos los duelos y eso nos da menos ataques y más al adversario. Tuvimos para hacer el 1-1 en la segunda parte, pero no lo conseguimos. Han tenido muchas ocasiones antes del 2-0. Esto es fútbol. Solo queda felicitar al adversario porque ha sido mejor", destacó en rueda de prensa. No obstante, sobre la actuación arbitral sí quiso dejar claro que, en su opinión y respecto a la jugada del primer gol de la Real Sociedad, "diré que no es córner y esa jugada hay un jugador de la Real que hace falta a Ryan. No es córner y el gol... no voy a decir lo que pienso".

Ante la prensa, Luís Castro también tuvo que valorar el por qué de la suplencia de Iván Romero. "Creo que era mejor estratégicamente que fuera de banquillo. Iván ha entrado bien una vez más pero no pienso que haya sido solo por ahí. Da mucho de titular y cuando entra. El equipo ha empezado muy bien con Espí, Kareem. Después del partido es más fácil hablar. Pensamos que la estrategia no era buena, pero la Real ha estado muy bien", enfatizó Castro, que volvió a incidir en sus errores en el planteamiento del encuentro.

El entrenador del Levante UD, Luís Castro, durante el partido. / Ricardo Larreina/EP

"Pienso que nosotros no hemos estado al nivel normal. Tal vez tendría que haber hecho cosas diferentes. El primer responsable soy yo. Tengo que ver qué puedo mejorar, pero el rival ha estado muy bien. No ha sido solo nosotros, aunque podríamos haber hecho las cosas mejores. Con los cambios lo hemos hecho diferente", concluyó.

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Palabras de Matarazzo

Por su parte, el entrenador de la Real Sociedad, Pellegrino Matarazzo, se mostró satisfecho con la victoria y apuntó a que "todo es posible" en cuanto a las posibilidades de alzar la Copa del Rey y entrar en Champions. "Suelo ser una persona optimista y que no se pone límites, por lo que vamos a ir a por las dos competiciones", ha destacado el técnico, que ha valorado que su equipo ha tenido "muchas ocasiones" para ganar por más ventaja, la "movilidad" y la "energía" de sus jugadores durante los 90 minutos y que ha sido un partido "de mucho nivel" de los suyos. Por último, sobre las lesiones durante el partido de Barrenetxea y Caleta-Car, el entrenador afirmó que el segundo "tiene calambres" y el primero "estaba muy cansado, pero ninguno de los dos tiene lesión".