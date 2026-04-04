Nueva baja en el Valencia Basket: Sergio De Larrea, lesionado

Nueva baja importante para los próximos partidos en el Valencia Basket. En plena exigencia por un calendario repleto que le llevará mañana a jugar contra el Río Breogán menos de dos días después de triunfar en Bolonia en Euroliga, la enfermería de los de Pedro Martínez aumenta. Y lo hace con un jugador que está aportando con solidez cada vez que sale a la pista: Sergio De Larrea, que se suma a Xabi López-Arostegui y Kameron Taylor.

En concreto, según ha comunicado esta tarde el club taronja, el base vallisoletano causará baja para los próximos encuentros "por una lesión en la rodilla izquierda que se produjo en el partido en Bolonia". En concreto, De Larrea sufrió esta lesión tras un mal apoyo durante la primera parte del choque contra la Virtus. Eso no impidió que pudiera disputar varios minutos en la segunda mitad del partido, en la que jugó con un vendaje. Además, se vio obligado a pedir el cambio antes de acabar el encuentro.

Gran partido contra el Burgos

En lo que va de temporada, De Larrea ha jugado 20 partidos de Liga Endesa como taronja, en los que ha promediado 9,5 puntos y 3,8 asistencias en poco más de 17 minutos de promedio. Eso sí, la pasada semana contra el Recoletas Salud San Pablo Burgos tuvo una brillante actuación que le valió un 26 de valoración tras anotar 20 puntos y repartir siete asistencias.

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El momento para la lesión es, además, difícil. Porque además del enfrentamiento de este domingo contra Breogán, los valencianos tienen la próxima semana dos partidos de Euroliga ante Milán y Panathinaikos en el Roig Arena a los que se suma el de la jornada 26 de la Liga Endesa que el club taronja disputará el próximo domingo en Málaga frente a Unicaja.