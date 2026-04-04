La inmobiliaria Merlin compra el solar junto a Mestalla para crecer con oficinas en València

La inmobiliaria Merlin ha comprado el solar libre junto al estadio de Mestalla para promover un edificio de 20 alturas de oficinas. El solar forma parte del plan de Actuación Territorial Estratégica (ATE) en el que se van a construir otras siete torres de entre 16 y 29 alturas en el actual campo de Mestalla. El Valencia quiere vender la parcela donde irán las siete torres a un solo comprador y, de forma paralela, Merlin ejecutará su proyecto de oficinas en la suya, según ha podido confirmar Levante-EMV.

El suelo que ha comprado Merlin es donde estaban las antiguas oficinas municipales construidas en 1987 y que el Ayuntamiento de València permutó por el solar situado entre la Gran Vía Fernando el Católico y el paseo de la Petxina (junto al Botànic) con la familia Mestre (propietaria del grupo hotelero Selenta, que tenía el Expo de Nuevo Centro). En esa parcela estaba previsto un hotel, pero la inmobiliaria Merlin ya ha comunicado al consistorio que promoverá un edificio de oficinas de 20 alturas.

Por lo que respecta al suelo de Mestalla, la torre icónica de 29 alturas que incluye el proyecto situada entre la avenida Aragón y la grada de Gol Norte será para viviendas y oficinas u hotel. Fuentes municipales confirmaron a este periódico que en parte de la torre puede ir un hotel al ser de uso terciario y residencial.

Nueve plantas de viviendas y 20 de hotel

En concreto, hay reservados 12.816 metros cuadrados para viviendas y 23.345 para terciario, según recoge el plano del proyecto. Esto implica que en esa torre icónica habrá 9 plantas de viviendas y 20 de hotel u oficinas. Los inversores apuestan por que esas 20 plantas sean para hotel porque ofrecen una rentabilidad mucho más alta por el auge del turismo en el Cap i Casal.

El plan de Actuación Territorial Estratégica incluye en el solar del estadio siete edificios de entre 16 y 29 plantas, y el suelo de dos de ellos será de propiedad municipal. No habrá vivienda protegida y accesible para la clase media, según han confirmado varias fuentes cercanas al proyecto.

Parte alta del Gol Norte, que es el espacio de ocupará la torre de 29 alturas. / Francisco Calabuig

Avenida Aragón

Las otras dos torres de 22 alturas también recaerán a la avenida Aragón. Una de ellas estará en la intersección con la calle Joan Reglà y la otra en parte de la grada central. Los dos bloques serán de pisos. Además, junto a esta última torre se ha previsto otro edificio de 19 plantas, que está situado entre el sector de numerada descubierta y el terreno de juego.

En la calle Joan Reglà se ha reservado otro suelo para un edificio de 19 plantas, que estará cimentado sobre la actual grada de animación. Las dos últimas torres de 16 y 19 plantas recaerán a la avenida de Suecia.

Dos de las siete parcelas están reservadas para el Ayuntamiento de València. El Consistorio podría promover en ellas pisos de alquiler social, pero todos los inversores consultados coinciden en que con, toda probabilidad, venderá el suelo a precio de mercado porque obtendrá más dinero y podrá impulsar más vivienda accesible en otra zona.

Sin vivienda protegida

Tampoco está prevista la promoción de vivienda protegida. La nueva normativa obliga a reservar entre un 10 y un 30 % del suelo urbanizable a la construcción de vivienda protegida (que tiene un precio tasado que ahora mismo es de 2.400 euros). Sin embargo, fuentes del sector inmobiliario explicaron que Mestalla es suelo urbano y, por tanto, no existe la obligación de hacer vivienda protegida.

Los precios que están encima de la mesa apuntan a que el coste del suelo va a rondar los 2.000 euros el metro cuadrado. El precio medio en València del suelo está entre los 900 y los 1.000 euros, pero al estar agotándose ya se está pidiendo 1.700 euros en algunas zonas.

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Varias fuentes del sector explicaron que con un coste del suelo de 2.000 euros el metro cuadrado el precio de venta de los pisos superará los 7.000 euros el metro cuadrado (el coste medio de los pisos de obra nueva en València está por encima de los 4.000 euros el metro cuadrado). Esto obliga a vender los pisos más baratos a 600.000 euros y elevará el coste de los mejores por encima del millón de euros.