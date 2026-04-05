Alavés y Osasuna firman el empate desde el punto de penalti

Dos penaltis en la segunda parte igualaron el Deportivo Alavés-Osasuna, que sumaron un punto cada uno (2-2), después de que Lucas Boyé convirtiera el empate desde los once metros en el tiempo de descuento ante un repleto estadio de Mendizorroza.

En la primera parte adelantó Valentin Rosier a los 'rojillos' a los cuatro minutos y Toni Martínez consiguió la igualada al filo del descanso. Se ensució más el partido tras el descanso y Ante Budimir volvió a adelantar a los navarros con una pena máxima en el minuto 80 que parecía definitiva hasta el empate de los locales.

El Alavés tomó aire con este punto que impide que los de Lisci miren a los puestos europeos.

A los navarros se les puso el partido muy de cara con un gol tempranero de Valentin Rosier que adelantó a Osasuna a los 4 minutos de partido.

El tanto condicionó la primera parte de un duelo que controló el plantel pamplonica, que se tomó con tranquilidad la salida de balón a pesar de una buena presión local.

El equipo vitoriano no perdió su sitio a pesar de ir por detrás. Apenas hubo ocasiones en la fase central de la primera mitad, hasta que el Alavés encadenó varias acciones positivas en las botas de Toni Martínez y en la cabeza de un luchador Jon Guridi, que recorrió muchos metros.

Los dos se encontraron con un seguro Sergio Herrera, que estuvo en su salsa cuando le tocó sacar el balón con el marcador a favor.

A pesar de algún aviso lejano de los Quique Sánchez Flores, que sufrían en algunas llegadas por las bandas, los albiazules no movieron el árbol en exceso para poder empatar.

De hecho, con el 0-1, la mejor ocasión fue para Osasuna con un buen pase desde la izquierda de Jon Moncayola, que remató Rubén García con un cabezazo picado que obligó a Antonio Sivera a estirarse para evitar el segundo tanto visitante.

Cuando parecía que los de Alessio Lisci se iban a ir por delante a los vestuarios, Antonio Blanco conectó con Toni Martínez y el delantero murciano hizo el resto. El goleador alavesista volvió a demostrar que la fe es importante y persiguió un balón colgado muy vertical para igualar el partido desde el suelo de mucha calidad y superar a un Sergio Herrera, que se había interpuesto en su camino minutos antes.

El Alavés entró con más ímpetu y las ideas más claras en una segunda parte que tuvo varios encontronazos. Probó en varias ocasiones desde lejos pero no logró encontrar portería.

El partido bajó al barro y apenas hubo ocasiones claras hasta que el movimiento de los banquillos ofreció más opciones. La entrada de Víctor Muñoz dio más cosas a los navarros.

El extremo fue objeto de penalti por parte de Nahuel Tenaglia en el minuto 80, en una decisión muy discutida por los locales. Ante Budimir, que no tuvo presencia durante el encuentro, no perdonó y Osasuna recuperó el mando en el marcador.

El Alavés no se amilanó y se fue a por el empate. Lucas Boyé metió el veneno nada más ingresar en el terreno de juego y fue el VAR el que ayudó a Soto Grado a señalar un nuevo penalti, en esta ocasión para los albiazules.

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Catena pisó a un trabajador Toni Martínez tras un disparo del delantero y Lucas Boyé empató desde los once metros en el tiempo de descuento.