Brutal autocrítica de Guido a pesar de su doblete: "Pude hacerlo mejor en los dos primeros goles del Celta"

Con Guido Rodríguez no fue suficiente. El Valencia CF cayó derrotado en Mestalla a pesar de los dos goles del argentino. El centrocampista fue protagonista en el campo y en los micrófonos de DAZN al final del encuentro. Guido se marchó "con mucha bronca" del partido por la derrota y, por increíble que parezca, fue autocrítico con su actuación a pesar del doblete. "Lo pude hacer mejor en los dos goles, así que me voy con mucha bronca". Ese es su nivel de exigencia. Estas fueron sus declaraciones a DAZN:

Derrota a pesar del doblete

No sirven de nada, queríamos ganar los tres puntos y nos vamos con mucha bronca con el resultado.

¿Qué ha pasado para acabar perdiendo?

En la primera parte hicimos un buen esfuerzo, nos faltó tener más la pelota que es la forma que mejor defendemos, luego nos metieron goles, yo lo pude hacer mejor en los dos goles, así que me voy con mucha bronca.

El tercer gol hizo daño.

El tercer gol te cambia mucho, tenemos que aprender y seguir por el mismo camino, ni antes éramos los mejores ni ahora los peores, quedan puntos y tenemos que seguir unidos.

Futuro en el Valencia CF.

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Estoy contento, pero ahora no pienso en eso, estoy con bronca por el partido, es un placer jugar aquí e intentaremos hacerlo mejor.