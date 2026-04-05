Corberán, tras la derrota ante el Celta: "Es decepcionante no haber respondido al apoyo de la afición"

“Nadie puede no querer ganar partidos, y menos con el apoyo que hemos recibido por parte de la afición, empujando y animando al equipo. Es decepcionante para nosotros no haber respondido". Así de claro se ha mostrado el entrenador del Valencia CF, Carlos Corberán, tras sufrir una dolorosa derrota en Mestalla ante el Celta (2-3). Un encuentro, que era decisivo para las aspiraciones de los valencianistas a los puestos europeos, que se ha saldado con la remontada celeste y, eso sí, con el primer gol -por partida doble, además- de Guido Rodríguez como jugador del club blanquinegro.

Sobre el mazazo de cara a las posibilidades de viajar por el continente el próximo curso, el técnico de Cheste ha destacado que lo que puede "analizar hoy es el partido de hoy". "Teníamos la oportunidad de conseguir tres puntos importantísimos, era lo que queríamos y el compromiso que teníamos. Nos hemos visto superados en los primeros quince minutos de la segunda parte y, cuando no ganas el partido, no tiene sentido hablar de otra cosa", ha destacado ante en una rueda de prensa en la que también ha llevado a cabo un análisis del encuentro.

Entender el juego en ataque

Sobre el aspecto ofensivo, ha enfatizado que "durante todo el partido nos ha costado entender el juego en ataque: superar su presión, darle continuidad a las jugadas y ser capaces de alargar los ataques. Nos ha faltado claridad para empezar a jugar". En este sentido, ha apuntado que en la primera parte "hemos estado juntos en defensa, pero sin balón, y en la segunda no hemos mostrado la solidez necesaria. Sí hemos mejorado tras los cambios, pero el resultado también refleja los comportamientos de uno y otro equipo".

Con relación a los cambios y cómo han reaccionado sus jugadores, Corberán ha manifestado que "Mestalla pedía más". "El equipo, en la primera parte, se ha mostrado sólido, aunque hemos perdido el control del partido. Los primeros cinco minutos de la segunda parte no han sido malos, pero ellos han ajustado sus posiciones y han encontrado mejor los costados. Hemos aguantado como hemos podido, pero en los primeros quince minutos se nos ha caído el partido. A partir del tercer gol, ha sido muy difícil conseguir algo positivo", ha concluido.

"Seguir aprendiendo"

Tras el encuentro también ha hablado Guido, quien ha querido dejar claro que "no sirven de nada los dos goles", ya que "queríamos ganar y al final con mucha bronca por el resultado". "En la primera parte hicimos muchos esfuerzos, cubrimos bien, pero nos faltó tener un poco más el balón para defender mejor. En la segunda parte nos llegaran pronto los dos goles, pude hacer más en los dos y estoy con mucha bronca. El tercer gol te cambia todo mucho. Tenemos que seguir aprendiendo, trabajando y seguir por el mismo camino porque ni antes éramos los mejores ni ahora los peores y tenemos que seguir unidos", señaló a DAZN.

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Preguntado por su continuidad en el club, el argentino señaló que "estoy contento pero ahora no pienso en eso, es un placer jugar acá y lo vamos a intentar hacer mejor para la alegría de la gente".