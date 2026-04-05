El Valencia Basket derrota al Breogán (105-88) y se afianza en la segunda posición de la Liga Endesa

El Valencia Basket, liderado por un gran Jean Montero, cumplió con su papel de favorito y superó al Río Breogán de Lugo en el Roig Arena por 105-88 Los de Pedro Martínez volvieron a firmar una actuación coral muy sólida ante un rival que nunca se rindió y que jugó a un gran nivel. Con este triunfo, los taronja se afianzan en la segunda posición de la clasificación de la Liga Endesa y toman aire para afrontar una decisiva semana en la Euroliga en la que disputarán dos partidos clave en el Roig Arena: el martes frente al Milán y el jueves frente al Panathinaikos. Dos partidos en los que lucharán por consolidarse en el top 4 y por tanto, clasificarse para cuartos de final con factor cancha a favor.

Regreso de Kameron Taylor

El Valencia Basket afrontaba el partido con las bajas de Sergio de Larrea y Xabi López-Arostegui por lesión y con la importante novedad de Kameron Taylor que reaparecía tras superar sus problemas físicos. En la convocatoria entraban también Yankuba Sima y Neal Sako era el descartado por Pedro Martínez para completar la lista de 12.

Precisamente Kameron Taylor anotaba los cuatro primeros puntos del Valencia Basket y del partido poniendo el 4-0 de inicio en el marcador. Pradilla también tomaba la iniciativa en ataque mientras Badio lograba el primer triple de la tarde (11-4). Los taronja superaban sus imprecisiones en las primeras acciones y ahora brillaban en ataque. Taylor continuaba 'enchufado' y se convertía en una pesadilla para los gallegos aunque las rotaciones de Pedro Martínez le llevaban al banquillo.

Kameron Taylor reapareció con una gran actuación / Fernando Bustamante

Los taronja dominaban

El Valencia Basket dominaba el marcador (16-9) con Montero ahora imprimiendo un ritmo rápido al partido y liderando el ataque taronja. Braxton Key contribuía a incrementar la ventaja con un triple (21-14, min. 7). El Breogán también trataba de recortar distancias a base de triples y eso le permitía mantenerse a una corta distancia. Pero ahí estaba Montero para reivindicar la supremacía exterior taronja desde el triple.

Entraba en cancha Nogués, ya recuperado del virus que le había afectado los últimos días. Con él, el Valencia Basket intensificaba su potencial defensivo y eso permitía recuperar balones y lanzar el contraataque. Thompson también contrbuida a mover con maestría el balón buscando las mejores opciones. Ambos equipos brillaban en ataque con acierto exterior y un juego rápido y vibrante. El primer cuarto acababa con 31-25 para el Valencia Basket.

Segundo cuarto

Un 0-5 pra el Breogán fraguado en el control del rebote, dejaba la ventaja local en sólo 1 punto (31-30). El Valencia Basket había salido un tanto frío en este segundo cuarto. Los taronja reajustaban su defensa y volvían a tomar las riendas. De nevo Taylor asumía responsabilidad ofensiva. Un triple de Pradilla, uno de los jugadores más sólidos del Valencia Basket en esta primera parte, incrementaba la ventaja (38-33 min., 14). El Breogán mantenía una gran defensa y cortaba balones para mantenerse a una distancia corta de los taronja.

El Valencia Basket volvía a poner una marcha más en el partido, incrementaba el ritmo y volvía a estirar su ventaja (43-35). Josep Puerto anotaba un triple y además recibía una falta con lo que firmaba una jugada de 3+1 que por primera vez ponía los 10 puntos de ventaja en el marcador (47-37 min.17). Badio, con dos tiros libres, superaba esa barrera (49-37). Una canasta bajo los aros de Reuvers ponía el +14 y obligaba a Luis Casimiro, entrenador del Breogán, a pedir tiempo muerto. Los gallegos reaccionaban y recortaban la ventaja de nuevo a 10 puntos (51-41), marcador con el que se cerraba el segundo cuarto.

Tercer cuarto

Un 6-0 de salida que inauguraba Reuvers abría el tercer cuarto ratificando el dominio del Valencia Basket. Los taronja estaban ya lanzados, dispuestos a romper cuanto antes el partido y desanimar cualquier intento de reacción visitante. El Breogán no bajaba los brazos pero el Valencia Basket mantenía con comodidad una ventaja ligeramente superior a los 10 puntos (64-52 min. 24). Ambos equipos optaban por posesiones cortas. Pedro Martínez paraba el juego con un triple cuando el Breogán, aprovechando una fase de estancamiento ofensivo de los taronja, reducía la diferencia bajando de los 10 puntos ( 67-58).

Badio, en una acción del partido / Fernando Bustamante

Andric lideraba al Breogán para mantener a su equipo en el partido con Brankovic haciendo daño bajo los aros. Aun así y pese a que los gallegos estaban firmando una actuación más que notable, el Valencia Basket hacía valer su superioridad. (73-63 min. 27).

Los gallegos apretaban en defensa, corrían con eficacia y sorprendían al Valencia Basket poniéndose a sólo 6 puntos (73-67). Costello rompía la racha visitante pero aún había mucho partido por jugar. Braxton Key, con un triple, daba algo de tranquilidad. El ritmo era frenético, ni Valencia Basket ni Breogán cedían terreno.

Un robo de balón de Puerto que acababa con canasta y contraataque y otra acción muy similar de Costello que finalizaba en un 2+1 enjugaba el riesgo y en los últimos instantes del tercer cuarto dejaba la ventaja local en +11 (84-73).

Último cuarto

La historia volvía a repetirse una vez más en el último cuarto. El Río Breogán incrementaba su presión en defensa impidiendo que los taronja jugasen cómodos. El Valencia Basket, sin embargo, a cada acercamiento visitante reaccionaba sin piedad recuperando el mando con contundencia. Los recursos taronja en ataque eran inagotables y la calidad individual se imponía evitando la remontada gallega (97-85 min. 34). Una vez más, el Valencia Basket superaba los 100 puntos anotados en la Liga Endesa, confirmando su liderazgo en esta estadística. (101-86 min. 38).

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El partido estaba sentenciado a favor de los taronja. Con un espectacular mate, Sima ponía el broche final al partido que finalizaba con 105-88.