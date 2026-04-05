Valencia-Celta: Mestalla exige darlo todo por Europa

El Valencia CF se juega su futuro más inmediato hoy en Mestalla. Ilusionarse con el final de LaLiga, morir en tierra de nadie como las últimas temporadas o complicarse la vida, porque la victoria del Mallorca al Real Madrid deja los puestos de descenso a seis puntos. El partido contra el Celta de Vigo tiene la respuesta. Lo que pase esta tarde en el viejo coliseo marcará el final de la temporada para bien o para mal. Son más que tres puntos. El equipo examina su nivel de exigencia después de una semana de elogios por la victoria del Pizjuán y mensajes de ambición en boca de Carlos Corberán y sus jugadores. El técnico dijo ayer que quiere "devolver al Valencia al lugar donde se merece". Los jugadores coincidieron durante toda la ronda de entrevistas del parón liguero en la obligación a "partido a partido mirar hacia arriba en la clasificación". Pues hoy es el día de demostrarlo en el campo. De partirse la cara por el escudo, por la afición y por Europa.

"Mejor momento"

No se equivoca Claudio Giráldez cuando dice que el Valencia llega "probablemente en el mejor momento de la temporada". El equipo vuelve a Mestalla después de haber firmado el mejor partido de la temporada contra el Sevilla en el Pizjuán con una primera parte de manual a nivel defensivo y ofensivo. Corberán y sus jugadores tienen claro que ese es el camino para afrontar las últimas nueve jornadas de la temporada. Ellos más que nadie saben que jugando así, Europa es posible. No hay que olvidar que el Celta es ahora mismo el séptimo clasificado de LaLiga. Una victoria en Mestalla permitiría quedarse a solo tres puntos del conjunto celeste. Es la oportunidad perfecta para, aunque sea por un día, pensar en grande.

También el momento. El equipo vuelve a Mestalla casi un mes después reforzado por el golpe de efecto de Sevilla y avalado por sus números europeos de la segunda vuelta. Además, Corberán dispone de toda la plantilla. El técnico recupera a Thierry Rendall, que no estuvo ante el Sevilla por problemas musculares, y a Filip Ugrinic, cuyas molestias en el tendón rotuliano le dejaron sin el Pizjuán y sin su selección. La idea es que el suizo parta desde el banquillo y su puesto en el once titular lo ocupe Lucas Beltrán en uno de los pocos cambios que se esperan con respecto a la última alineación titular. Tampoco se lo pierde el capitán. José Luis Gayà jugará con una máscara especial para proteger su pómulo izquierdo después del golpe recibido en Sevilla. El partido también será especial para Unai Núñez, central propiedad del Celta de Vigo. El club vigués no estableció ninguna claúsula del miedo en su contrato de cesión. La gran esperanza es que Guido Rodríguez volverá a llevar el timón del equipo. La única baja es la ya sabida del portero Julen Agirrezabala.

Noticias relacionadas

Sin Aspas, Starfelt y Vecino

Con peor sabor de boca llega el Celta de Vigo después de sufrir la histórica remontada del Alavés que enmudeció Balaídos después de un 3-0 a favor. Giráldez necesita encontrar su versión más fiable para cortar la racha de tres jornadas sin ganar, defender su plaza europea y seguir la estela del Betis. A favor de los celestes juega su estadística visitante. Solo el Barcelona y el Real Madrid son mejores. El técnico celeste recupera a uno de sus pilares de la medular, el exjugador del Valencia CF Ilaix Moriba. Por contra, pierde a los lesionados Iagos Aspas, Carl Starfelt y Matías Vecino. No se descarta que apueste por un once titular a pesar de que el jueves arranque la eliminatoria de cuartos de final de la Europa League en Friburgo. Dirige el partido un debutante en Mestalla: Iosu Galech del Comité Navarro. Peligro.