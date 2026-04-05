Valencia CF-Celta: Mazazo a Europa

Mestalla albergaba este domingo un partido capital para el futuro más inmediato del Valencia CF. Situado en la media tabla y teniendo enfrente a un rival de altura como el Celta de Vigo, el resultado del encuentro se antojaba clave para saber si el tramo final del campeonato liguero sería para los de Carlos Corberán una batalla por volver a Europa o una travesía baldía y sin aspiraciones. Y el veredicto, doloroso, finalmente será el segundo. Porque los valencianistas cayeron por 2-3 en su estadio en un choque en el que se adelantaron, conservaron la ventaja en la primera parte, pero donde fueron superados con varios zarpazos de los de Claudio Giráldez en la reanudación a pesar de un estelar Guido Rodríguez, autor de un doblete.

Sin Filip Ugrinic y Lucas Beltrán sobre un terreno de juego en el que sí estuvieron desde el inicio el enmascarado José Luis Gayà y Unai Núñez en los laterales y André Almeida apoyando arriba a Hugo Duro, los de Carlos Corberán salieron al partido conscientes de la importancia del choque. Una presión adelantada y centros buscando el remate en el área pequeña eran las señas de identidad de un equipo valencianista que, pronto, tuvo su premio. Porque en el minuto 12, tras una serie de rechaces a la salida de un córner, Guido Rodríguez encañonaba desde casi la frontal para poner el 1-0 en el marcador.

Sin inquietar a Dimietrievski

El tanto del argentino, el primero como blanquinegro de un jugador que es baluarte de “liderazgo” -según afirmó su técnico en la rueda de prensa previa al choque- y cuya renovación es más que deseada, era la mejor noticia para el devenir de un encuentro que poco a poco se iba estabilizando. El Celta, con más voluntad que ideas y profundidad, no inquietaba a Dimitrievski pese a ir cogiendo poco a poco el timón del partido. Mientras, el Valencia esperaba bien plantado, aguardando una ocasión a la contra para ampliar su diferencia. Sin embargo, el marcador no se movía al final de los primeros 45 minutos.

Guido celebra el primero de sus goles ante el Celta. / Eduardo Ripoll

Conocedor de la necesidad de reaccionar, el técnico de los celtistas movía el banquillo en la reanudación y daba entrada a Fer López, El-Abdellaoui y Swedberg. Unos cambios que sentaban muy bien a los visitantes, con varios acercamientos que la zaga valencianista resolvía con solvencia. O así fue hasta el minuto 56. Porque en ese momento, una internada por el costado derecho de los gallegos no era bien despejada por el Valencia y terminaba llegando a los pies del exvalencianista Ilaix Moriba, que empataba el encuentro. Era el primero de los dos golpes seguidos que recibirían los locales, ya que únicamente cuatro minutos después era Fer López el que, solo dentro del área, anotaba por la escuadra el 1-2.

Esfuerzo sin premio

Corberán, tras el mazazo, metía como revulsivos a Thierry, Ugrinic, Sadiq y Beltrán en sustitución de Unai Núñez, Javi Guerra, Almeida y Hugo Duro. Y el Valencia parecía que volvía a carburar. Lo intentaba, sin éxito, a balón parado con un Rioja que a punto estuvo de colocar de nuevo el empate gracias a una falta que se fue por poco a la izquierda de la portería defendida por Radu. Era una ofensiva a la que el técnico de Cheste añadía más pólvora con la entrada de Danjuma por Gayà. Pero cuando la igualada parecía una realidad al alcance, otro golpe de realidad llegaba con un tanto sentenciador de Swedberg.

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El Valencia, aún así, no se rindió e intentó apurar sus opciones hasta el final merced a varios intentos que no lograba convertir. Y así fue hasta que Guido, de nuevo y en el añadido, recortó distancias (2-3). Sin embargo, no hubo milagro a última hora y el sueño europeo parece que se evapora de manera definitiva para el Valencia CF.