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El Arrels, formado por afectadas por la dana, gana la Valencia Cup Girls

El equipo Arrels se impuso en la tanda de penaltis a la UE L’Alcúdia en la final sub19 de la Valencia Cup Girls, torneo de fútbol base femenino que contó con jugadoras de diez países

El Arrels, campeón en la categoría sub 19 de la Valencia Cup Girls

El Arrels, campeón en la categoría sub 19 de la Valencia Cup Girls / Levante-EMV

Redacción Levante-EMV

Valencia

El Arrels, equipo integrado por jugadoras de clubes y localidades afectadas por la dana, y que participaba por segunda vez en la Valencia Cup Girls, ganó la sexta edición del torneo de fútbol base femenino imponiéndose en la tanda de penaltis a la UE L’Alcúdia en la final sub19.

En la categoría sub16, integrada totalmente por equipos extranjeros, ganó el FFC Turbine Potsdam alemán y en la categoría sub14 ganó el NSU Norsk Spillerutvikling noruego. En la modalidad de fútbol 8, ganó la UE L’Alcúdia en la categoría sub12.

l'Alcudia, campeón sub12

l'Alcudia, campeón sub12 / L-EMV

Además, en la clasificación general, que deriva de la suma de puntos en función de equipos inscritos por un club, el mejor equipo fue L’Alcúdia, que ya logró este reconocimiento en 2025. En las ediciones anteriores, en tres ocasiones fue para el Levante UD y en una para el Valencia CF.

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La sexta edición de la Valencia Cup Girls contó con la participación de 600 jugadoras de diez países diferentes con récord de participación internacional. El 70 % de los equipos inscritos que estuvieron compitiendo en los Jardines del Turia los últimos días llegaron desde fuera de España.

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