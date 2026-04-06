De decepción en decepción: El Valencia CF se convierte en especialista en dilapidar oportunidades para pelear por Europa

Desde que Yunus Musah lanzara al Guadalquivir el penalti que privó al Valencia CF de ganar su novena Copa del Rey frente al Betis en el estadio de la Cartuja en abril de 2022, el conjunto de Mestalla se ha convertido en especialista en dilapidar cualquier opción de pelear por regresar a Europa, donde hace seis años que no pisa estadios del viejo continente. Así, en las cuatro últimas temporadas plantilla y entrenadores no han dado el golpe sobre la mesa necesario cuando la clasificación daba la oportunidad de volver (al menos disputarla, más por puntaje que por juego) a ocupar los puestos que históricamente han sido propiedad del Valencia CF.

La derrota ante el Celta de Vigo en Mestalla este domingo ha sido el último capítulo donde el Valencia ante la diatriba de escoger entre ilusión o decepción decidió decantarse por lo segundo. Una victoria ante los celestes (ayer de rosa) hubiera situado a los de Carlos Corberán a tres puntos de la sexta plaza, en un pelotón formado por media docena de equipos en disputa.

La realidad del Valencia de la ‘zona Meriton’ ha tenido otros dos precedentes recientes. La pasada campaña, el equipo arrancaba la segunda vuelta en la última posición de la tabla. La gran segunda vuelta de la escuadra de Corberán hizo que la afición se ilusionara con culminar la huida del descenso con una clasificación para la Conference League, que daba acceso la octava plaza.

Así, en la jornada 36, el Valencia llegaba a Vitoria con opciones vivas de lograr un billete para Europa, tras golear 3-0 al Getafe siete días antes. En un partido horrendo, y con la inestimable colaboración del colegiado Gil Manzano, el combinado valencianista caía derrotado 1-0 como consecuencia de un más que dudoso penalti cometido por Giorgi Mamardashvili frente a un Alavés que se jugaba la vida y asedió la puerta del georgiano. Con la evaporación de las opciones europeas, el Valencia solo logró un punto en las dos últimas jornadas, perdiendo en Mestalla ante el Athletic Club (0-1) y empatando ante el Betis en el Villamarín (1-1).

El principio del fin de Baraja

Más decepcionante fue la temporada 23-24. El entonces equipo de Rubén Baraja, que ya había conseguido salvar al equipo un año antes tras la espantada de Gatusso, nunca estuvo en puestos de descenso y se mantuvo casi todo el campeonato entre la octava y la décima posición. Tal es así que el conjunto de Mestalla arrancó las últimas diez jornadas (cuando se decide la Liga) en la séptima plaza (acceso a Conference), que retuvo hasta la jornada 31 cuando recibía al Betis, al que aventajaba en dos puntos. La victoria le afianzaría en el séptimo puesto y dejaría a los béticos a cinco puntos. Con todo a favor, el equipo cayó por 1-2, se dejó ir y entró en barrena: dos empates y cuatro derrotas en los últimos seis encuentros del campeonato. Fue el principio del fin de Baraja en el Valencia.

Clasificación por jornadas del Valencia CF en la temporada 2023-2024 / Transfer Markt

Las decepciones en la Copa del Rey

Pero no solo de decepciones en la Liga ha vivido (sufrido) la parroquia valencianista las últimas cuatro campañas, ya sea con Gatusso, Baraja o Corberán. La Copa del Rey, competición fetiche para la afición, también ha supuesto un bofetón cada vez que se acercaban las últimas rondas finales y los seguidores se ilusionaban con al menos alcanzar las semifinales para pelear volver a una final.

Y para colmo el fiasco siempre se ha producido en Mestalla y con todo a favor. En la campaña 22-23, el Valencia inició un periplo de decepciones coperas. El sorteo le salvó de Madrid o Barça y le emparejó ante el Athletic Club. Con un escenario entregado, el conjunto de Gatusso cayó con estrépito por 1-3. El jarro de agua fría en el coliseo valencianista fue monumental.

Un año después, se repitió la historia. En esta ocasión el verdugo fue el Celta de Vigo de Rafa Benítez en octavos de final. El Valencia CF de Rubén Baraja andaba sin sobresaltos en la Liga, tras salvarlo la campaña anterior, y se vio sorprendido en Mestalla por otro 1-3, ante unos vigueses con rotaciones en el once.

En la pasada campaña, otra vez en cuartos, el FC Barcelona infligió una goleada humillante (0-5), con un hat-trick de Ferran Torres. El partido se disputó la misma semana donde el Valencia de Corberán recibía en Mestalla a Celta y Leganés, dos finales para huir del descenso. El técnico apostó por las rotaciones y sufrió un severo correctivo aunque venció en los dos compromisos ligueros, iniciando la remontada por la salvación.

Y esta campaña, nuevo fiasco, otra vez frente un Athletic Club mermado por las bajas. Iñaki Williams dio el pase a semifinales con un gol en el minuto 96 después de una primera parte en la que el nigeriano Sadiq Umar empató tras marcar un autogol y una segunda mitad en la que Stole Dimitrievski paró un penalti a Mikel Jauregizar en el minuto 75.

Sadiq Umar empató tras marcar un autogol / JM López

Mirar de reojo el descenso... otra vez

Tras sumar nueve de doce puntos ante Osasuna, Alavés, Oviedo y Sevilla, el Valencia volvía a pensar en Europa (los propios futbolistas no rehuyeron la pelea en las distintas entrevistas concedidas a la prensa durante el parón de selecciones) y se daba por conseguida la permanencia.

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Ahora, con la derrota frente al Celta, el conjunto de Corberán vuelve a mirar de reojo las posiciones de descenso, sobre todo viendo el calendario próximo, con dos salidas precisamente ante conjuntos que pelean huir de la quema. El sábado, el Valencia visitará el Martínez Valero donde el Elche marca la raya del descenso. Los valencianistas tienen una ventaja de seis puntos sobre los ilicitanos pero una derrota situaría al club de Mestalla, otra vez, a las puertas del abismo, para una semana después viajar a Mallorca. De nuevo, de la ilusión al temor.