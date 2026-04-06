José Luis Gayà: “Ya estamos centrados en el Elche, vamos a salir con todo a por los tres puntos”
El capitán del Valencia CF, José Luis Gayà, destacó que el equipo no estuvo fino con el balón en la primera parte, y lamentó los dos goles rápidos del Celta
El capitán del Valencia CF, José Luis Gayà, señaló que la remontada del Celta de Vigo de este domingo en Mestalla fue “una pena”, pero apuntó que ya están “centrados” en el partido del sábado contra el Elche, donde saldrán “con todo” a por los tres puntos.
“Queríamos la tercera victoria en casa, hemos estado ahí pero no ha podido ser. Se nos han escapado los tres puntos que queríamos, deseábamos, dárselos a la afición que han estado animando hasta el final. Ha sido una pena, pero estamos ya centrados en el Elche, tenemos que seguir mirando cada partido, son tres puntos más y vamos a salir con todo para conseguir los tres puntos”, dijo en declaraciones al club.
El lateral izquierdo del Valencia jugó con una máscara después del golpe recibido en el pómulo en Sevilla, una protección con la que se entrenó durante toda la semana para acostumbrarse, pero que reconoció que al principio del encuentro le molestaba.
“Siempre intento ayudar al equipo desde mi parcela. En la primera parte he tenido varias acciones que molestaba, alguna herida en la nariz. La máscara me ayudaba a protegerme el pómulo y siempre intentando ayudar al equipo que para eso estamos, para ayudar”, contó.
Poco finos con balón
Gayà analizó que en la primera parte todo el equipo tuvo una buena disciplina sin balón, pero, en cambio, con balón no estuvieron finos, mientras que lamentó que en la segunda parte el Celta mejoró con los cambios y a ellos les costó adaptarse. “Han venido dos goles muy rápidos que nos han hecho mucho daño, lo hemos intentado y luego ha llegado el tercero, lo hemos intentado pero ante un rival con mucha calidad no hemos podido”, lamentó.
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